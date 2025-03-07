Прогрес з Україною та РФ і відмова від ядерної зброї – нова заява Трампа

Трамп заявив, що ядерна зброя - це божевілля.

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Трамп висловився про ядерну зброю / колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Головне із заяви Трампа:

Трамп хоче, щоб країни відмовилися від ядерної зброї

У США та Росії ядерної зброї найбільше

Китай матиме стільки ж ядерної зброї лише через чотири-п'ять років

Президент США Дональд Трамп виступає за те, щоб країни відмовилися від ядерної зброї. Про це він сказав на трансляції Fox News.

"Скажу, що ми досягли значного прогресу з Україною та Росією за останні дні. Було б чудово це завершити, щоб не говорити про ядерну зброю. Було б чудово, якби всі позбулися своєї ядерної зброї", - заявив Трамп. відео дня

Він також додав, що у США та Росії ядерної зброї найбільше, а Китай матиме стільки ж лише через чотири-п'ять років.

"Було б чудово всім роззброїтись, бо ядерна зброя - це божевілля. Це справді божевілля. Я просунувся далеко з Росією, попри цю нісенітницю про "Росію, Росію, Росію". Це була повна містифікація, влаштована поганими людьми. Але я був близький до програми з Росією щодо роззброєння, і ми залучимо Китай. Я говорив з президентом Сі, він був би радий приєдналися. Але сталися погані речі, як-от сфальсифіковані вибори. Тож нам довелося повернутися через чотири роки", - сказав Трамп.

Він зауважив, що дуже б хотів розпочати ці переговори, зазначивши, що "денуклеаризація була б неймовірною".

Які країни володіють ядерною зброєю / Інфографіка: Главред

Ядерна зброя - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо вважає, що російська агресія проти України є "проксі-війною" між ядерними державами - Сполученими Штатами, які допомагають Україні, і Росією - і вона повинна закінчитися. І ніхто не має жодної ідеї чи плану, як її завершити.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція запропонує розмістити свою ядерну зброю на території союзників, щоб замістити США.

Водночас, міністр оборони США Піт Гегсет допустив можливість надання Україні ядерної зброї. За його словами, це залежить від рішення американського президента Дональда Трампа.

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Що таке Fox News? Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США.

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