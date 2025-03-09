Спільне використання ядерної зброї: Мерц зробив несподівану пропозицію

Ядерна зброя Британії та Франції має стати доповненням до американського ядерного щита, вважає Фрідріх Мерц.

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Фрідріх Мерц висловився про спільне використання ядерної зброї / Колаж: Главред, Фото: Bundeswehr/Kroth, Facebook/MerzCDU

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Мерц заявив про бажання провести переговори з Францією і Великою Британією

Ядерний щит США має бути доповнений, вважає Мерц

Лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц заявив про бажання провести переговори з Францією і Великою Британією щодо спільного використання їхньої ядерної зброї.

Водночас він додав, що ядерна парасолька Франції та Великої Британії має бути "доповненням" до наявного ядерного щита США, повідомляє The Guardian.

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"Спільне використання ядерної зброї - це питання, про яке нам потрібно говорити... Ми повинні ставати сильнішими разом у сфері ядерного стримування", - підкреслив німецький політик.

При цьому Мерц звернув увагу на те, що необхідно говорити з цього питання і з Францією, і з Британією.

Водночас він додав, що ядерна зброя Британії та Франції має стати доповненням до американського ядерного щита, який Німеччина хотіла б зберегти.

/ Главред

Раніше повідомлялося про те, що Франція готова розмістити ядерну зброю на території деяких країн. Президент Франції наголосив, що ядерна доктрина його країни не змінюється.

Нагадаємо, раніше Макрон назвав Францію унікальною країною в Європі завдяки своєму потенціалу ядерного стримування. Він також не проти поширювати цей захист на європейських союзників.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що вступ України до НАТО може зайняти багато років. Альтернативною гарантією безпеки від російської агресії може стати ядерна зброя.

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Хто такий Фрідріх Мерц Фрідріх Мерц - німецький політичний діяч, лідер Християнсько-демократичного союзу з 31 січня 2022 року. 25 червня 2024 року Мерц зробив заяви в інтерв'ю The Times і ZDF щодо необхідності пошуку мирного врегулювання збройного конфлікту в Україні, припинення вогню та початку мирних перемовин із президентом Путіним, хоча раніше постійно вимагав розширення військової допомоги Україні та, зокрема, критикував канцлера Олафа Шольца за відмову надати їй крилаті ракети дальнього радіусу дії Taurus. За підсумками дострокових парламентських виборів у Німеччині, які відбулися 23 лютого, Християнсько-демократичний союз здобув перше місце. Ймовірно, Мерц стане наступним німецьким канцлером.

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