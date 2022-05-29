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"Дружби" не буде: країни ЄС отримали новий проект нафтового ембарго проти Росії

29 травня 2022, 08:46

Єврокомісія пропонує звільнити від санкцій нафтопровід "Дружба", який постачає нафту в Угорщину.

Нафта, ЄС
Країнам ЄС розіслали новий проект нафтового ембарго проти РФ / Reuters

Єврокомісія розіслала країнам ЄС новий проект нафтового ембарго проти Росії. Згідно з ним, від санкцій звільняється нафтопровід "Дружба", який постачає нафту в Угорщину. Про це повідомляє Bloomberg.

Країнам ЄС пропонують обмежити реекспорт російської нафти через нафтопровід "Дружба" в інші держави-члени або треті країни. Таким чином, тільки Угорщина матиме необмежений доступ до російської труби.

Єврокомісія продовжує перехідний період для країн, які не мають виходу до моря. Так, наприклад, Болгарія отримає відстрочку до червня або грудня 2024 року, а для Хорватії зроблять виняток щодо імпорту вакуумного газойлю.

"Ця пропозиція дала б більше часу Угорщині, яка виступає проти угоди, щоб знайти технічне рішення, що задовольняє її енергетичні потреби. У ньому також будуть враховані заклопотаності інших країн, які не мають виходу до моря, включаючи Словаччину і Чеську Республіку", - йдеться в повідомленні.

Заборону на морські перевезення російської нафти і газу пропонують ввести з 6-8 місячною відстрочкою.

читайте такожЗеркаль розповіла, чому європейці пригальмовують ембарго на російську нафту

Нагадаємо, раніше, за інформацією агентства Bloomberg, посли країн Євросоюзу не домовилися по шостому пакету санкцій проти РФ через позицію Угорщини. Будапешт відмовляється підтримувати ембарго на російську нафту.

Угорщині як виняток дозволили купувати нафту в Росії до 2024 року, проте держава все одно заблокувала угоду.

Згодом стало відомо про те, що Європарламент може розглянути варіант нафтового ембарго проти Росії без участі Угорщини та всупереч її протестам.

Радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль розповіла про те, що в України є можливість домогтися зрушень в цьому питанні. Через нашу країну проходить нафтопровід" Дружба", від якого так залежна Угорщина. Україна може скористатися цим і натиснути на неї, хоч це і не дуже дипломатично.

Інші новини:

санкції війна в Україні ембарго російське вторгнення
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