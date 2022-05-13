Кулеба пояснив ситуацію, за якої Угорщина заблокує нафтове ембарго проти РФ

Кулеба пояснив ситуацію , при якій Угорщина заблокує нафтове ембарго проти РФ / колаж УНІАН і ua.depositphotos.com

Аргументи влади Угорщини з приводу того, чому офіційний Будапешт не може відмовитися від імпорту російської нафти, практично всі непереконливі. Про це заявив керівник українського МЗС Дмитро Кулеба після зустрічі глав МЗС "Великої сімки".

"Я думаю, що, теоретично, якщо Угорщина не підтримає рішення (введення нафтового ембарго – Главред), то це завдасть великого удару по самому ЄС", - заявив він.

Кулеба каже, що позиція угорців здебільшого обґрунтована політичними, а не економічними чинниками.

Далі, міністр прокоментував той факт, що останнім часом ЗМІ почали повідомляти про те, що деякі країни-члени ЄС хочуть відстрочити введення ембарго, а інші пропонують і зовсім не включати його в шостий пакет санкцій. Кулеба вказав, що в цьому раунді заходів Євросоюзу ембарго має обов'язково бути.

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Нагадаємо, раніше, за інформацією агентства Bloomberg, посли країн Євросоюзу не домовилися по шостому пакету санкцій проти РФ через позицію Угорщини. Будапешт відмовляється підтримувати ембарго на російську нафту. Угорщині як виняток дозволили купувати нафту в Росії до 2024 року, проте держава все одно заблокувала угоду.

Але є дані про те, що від міжнародної міжбанківської системи SWIFT повинні бути відключені ще три російські банки, серед яких найбільший Держбанк Сбербанк.

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