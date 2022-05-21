Брюссель обговорює нафтове ембарго проти РФ без згоди Угорщини - віцепрезидент Європарламенту

У Брюсселі обговорюють нафтове ембарго проти РФ без згоди Угорщини / ua.depositphotos.com

Європарламент може розглянути варіант нафтового ембарго проти Росії без участі Угорщини та всупереч її протестам. Про це заявила в інтерв'ю Deutschlandfunk розповіла віцепрезидент установи Катаріна Барлі.

Чиновниця вважає, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан "обманює ЄС" і вимагає мільярди євро за схвалення Будапештом нафтового ембарго проти Росії ‒ сподіваючись, що в підсумку ці кошти виявляться в розпорядженні його корумпованого оточення.

Барлі також нагадує, що крім Угорщини від нафтового ембарго неминуче понесуть втрати також Чехія, Словаччина і Болгарія, проте ці три держави діють відповідно до загальних інтересів Євросоюзу, і "тільки Угорщина використовує ситуацію в своїх політичних цілях, а також щоб знову отримати додаткові гроші".

читайте такожПозиція України незмінна: Кулеба обговорив з Боррелем ембарго на російську нафту

Нагадаємо, раніше, за інформацією агентства Bloomberg, посли країн Євросоюзу не домовилися по шостому пакету санкцій проти РФ через позицію Угорщини. Будапешт відмовляється підтримувати ембарго на російську нафту.

Угорщині як виняток дозволили купувати нафту в Росії до 2024 року, проте держава все одно заблокувала угоду.

Але є дані про те, що від міжнародної міжбанківської системи SWIFT повинні бути відключені ще три російські банки, серед яких найбільший Держбанк Сбербанк.

Інші новини: