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Брюссель обговорює нафтове ембарго проти РФ без згоди Угорщини - віцепрезидент Європарламенту

21 травня 2022, 18:31

Віцепрезидент Європарламент Катаріна Барлі нагадує, що крім Угорщини від нафтового ембарго неминуче понесуть втрати також Чехія, Словаччина і Болгарія.

Нафта, Угорщина
У Брюсселі обговорюють нафтове ембарго проти РФ без згоди Угорщини / ua.depositphotos.com

Європарламент може розглянути варіант нафтового ембарго проти Росії без участі Угорщини та всупереч її протестам. Про це заявила в інтерв'ю Deutschlandfunk розповіла віцепрезидент установи Катаріна Барлі.

Чиновниця вважає, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан "обманює ЄС" і вимагає мільярди євро за схвалення Будапештом нафтового ембарго проти Росії ‒ сподіваючись, що в підсумку ці кошти виявляться в розпорядженні його корумпованого оточення.

Барлі також нагадує, що крім Угорщини від нафтового ембарго неминуче понесуть втрати також Чехія, Словаччина і Болгарія, проте ці три держави діють відповідно до загальних інтересів Євросоюзу, і "тільки Угорщина використовує ситуацію в своїх політичних цілях, а також щоб знову отримати додаткові гроші".

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Нагадаємо, раніше, за інформацією агентства Bloomberg, посли країн Євросоюзу не домовилися по шостому пакету санкцій проти РФ через позицію Угорщини. Будапешт відмовляється підтримувати ембарго на російську нафту.

Угорщині як виняток дозволили купувати нафту в Росії до 2024 року, проте держава все одно заблокувала угоду.

Але є дані про те, що від міжнародної міжбанківської системи SWIFT повинні бути відключені ще три російські банки, серед яких найбільший Держбанк Сбербанк.

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Автор: Єгор Бунін
ембарго ціни на нафту Європарламент
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