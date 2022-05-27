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Угорщиною можна маніпулювати: Зеркаль про те, як Україні вирішити питання нафтового ембарго

27 травня 2022, 02:52

Україна може маніпулювати Угорщиною, використовуючи нафтопровід "Дружба".

Україна може натиснути на Угорщину для вирішення питання нафтового ембарго / Reuters, УНІАН

Надмірний фокус на питання нафтового ембарго щодо РФ шкодить Україні. З поля зору випали інші способи, якими можна позбавити Кремль мільярдних доходів від продажу енергоресурсів. Про це заявила радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль.

Вона вважає, що суперечки про ембарго лише дали Угорщині змогу шантажувати Євросоюз.

"Основне для Орбана (прем'єр-міністра Угорщини - Главред) - це скористатися ситуацією і отримати від ЄС якомога більше грошей ... Все, щоб "не зруйнувати європейську єдність". На радість росіян європейська боротьба навколо ембарго також збільшує ціни на нафту та пальне - через невпевненість ситуації ринок нервує", - сказала Лана Зеркаль.

На її думку, ембарго - не єдиний спосіб позбавити росіян доходу. Одним із варіантів є накопичення коштів від продажу російських енергоресурсів на окремому escrow-рахунку.

"Ідея не знайшла великої підтримки в ЄС і повисла у повітрі. Якщо Україна не просуває цю ідею, то в повітрі вона і залишиться", – додала Зеркаль.

Ще одним із варіантів є силовий тиск на Орбана. Україна може почати впливати на Будапешт за допомогою нафтопроводу "Дружба", який проходить нашою територією. Угорщина дуже залежна від нього.

"Це не надто дипломатична тактика, але з хижаками можна по-іншому ... Угорщина скаржиться на те, що залежить від нафтопроводу "Дружба". Але по-перше, вона вже відмовлялася від російської нафти, коли у 2019 році вона була забруднена хлором, а по-друге, цей нафтопровід проходить українською територією, а в Україні війна і наш інтерес - у якнайшвидшому перекритті Росії всіх фінансових джерел, що живлять цю війну", - наголосила Зеркаль.

читайте такожЗеркаль розповіла, чому європейці пригальмовують ембарго на російську нафту

Нагадаємо, раніше, за інформацією агентства Bloomberg, посли країн Євросоюзу не домовилися по шостому пакету санкцій проти РФ через позицію Угорщини. Будапешт відмовляється підтримувати ембарго на російську нафту.

Угорщині як виняток дозволили купувати нафту в Росії до 2024 року, проте держава все одно заблокувала угоду.

Згодом стало відомо про те, що Європарламент може розглянути варіант нафтового ембарго проти Росії без участі Угорщини та всупереч її протестам.

Інші новини:

війна в Україні нафта Угорщина ембарго Росія
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