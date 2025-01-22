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Дрони підірвали ємності нафтобази в Тульській області РФ: знімки наслідків

Руслана Заклінська
22 січня 2025, 00:16
86
Супутникові знімки показали пошкодження на російській нафтобазі після атаки дронів.
Дрони підірвали ємності нафтобази в Тульській області РФ: знімки наслідків
Супутники зафіксували наслідки атаки дронів на нафтобазу в Тульській області / Колаж: Главред, фото: Радіо Свобода

Коротко:

  • Внаслідок атаки дронів на підприємстві "8 березня" є пошкодження
  • Пошкоджено щонайменше одну ємність з пально-мастильними матеріалами
  • Губернатор Тульської області підтвердив пожежу на підприємстві

Атака дронів, здійснена українськими військовими в ніч на 18 січня, не минула безслідно для нафтобази РФ в Тульській області. На ворожому об'єкті пошкоджено щонайменше одну ємність з пально-мастильними матеріалами. Про це повідомило Радіо Свобода.

Супутникові знімки зафіксували наслідки удару дронів ГУР МО України. Пошкоджень зазнала ємність з пально-мастильними матеріалами на підприємстві РФ.

відео дня

"Як видно на фото за 21 січня, внаслідок удару було пошкоджено принаймні одну ємність із пально-мастильними матеріалами комбінату "8 березня" Росрезерву в селі Делілове", - йдеться у повідомленні.

Губернатор Тульської області підтвердив інформацію про пожежу на одному з підприємств регіону, яку спричинила атака безпілотників.

  • Наслідки атаки дронів по нафтобазі в Тульській області РФ
    Наслідки атаки дронів по нафтобазі в Тульській області РФ Фото: Радіо Свобода
  • Наслідки атаки дронів по нафтобазі в Тульській області РФ
    Наслідки атаки дронів по нафтобазі в Тульській області РФ Фото: Радіо Свобода
  • Наслідки атаки дронів по нафтобазі в Тульській області РФ
    Наслідки атаки дронів по нафтобазі в Тульській області РФ Фото: Радіо Свобода
  • Наслідки атаки дронів по нафтобазі в Тульській області РФ
    Наслідки атаки дронів по нафтобазі в Тульській області РФ Фото: Радіо Свобода
  • Наслідки атаки дронів по нафтобазі в Тульській області РФ
    Наслідки атаки дронів по нафтобазі в Тульській області РФ Фото: Радіо Свобода

Атаки по об'єктах РФ - останні новини

Нагадаємо, у ніч на 21 січня ЗСУ атакували кілька стратегічних об'єктів на території Росії. Вдруге за тиждень удару завдали по нафтобазі "Ліскінська" у Воронезькій області.

Також українські військові завдали удару по Смоленському авіазаводу. Він спеціалізується на виробництві та модернізації бойових літаків, зокрема Су-25.

Як повідомляв Главред, у ніч на 20 січня серія вибухів прокотилася Казанню і Рязанською областю Росії. Безпілотники атакували аеродром "Дягілєво" та Казанський авіаційний завод, відомий виробництвом стратегічних бомбардувальників Ту-160 і Ту-22М3.

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Радіо Свобода

Інтернет-видання і радіостанція, що позиціонує себе як приватний некомерційний інформаційно-новинний засіб масової інформації. Фінансується Конгресом США. Її загальна аудиторія становить 35 млн слухачів. Робота українського відділу Радіо Свобода розпочалася у квітні 1954 року.

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