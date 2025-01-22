Дрони підірвали ємності нафтобази в Тульській області РФ: знімки наслідків

Коротко:
- Внаслідок атаки дронів на підприємстві "8 березня" є пошкодження
- Пошкоджено щонайменше одну ємність з пально-мастильними матеріалами
- Губернатор Тульської області підтвердив пожежу на підприємстві
Атака дронів, здійснена українськими військовими в ніч на 18 січня, не минула безслідно для нафтобази РФ в Тульській області. На ворожому об'єкті пошкоджено щонайменше одну ємність з пально-мастильними матеріалами. Про це повідомило Радіо Свобода.
Супутникові знімки зафіксували наслідки удару дронів ГУР МО України. Пошкоджень зазнала ємність з пально-мастильними матеріалами на підприємстві РФ.
"Як видно на фото за 21 січня, внаслідок удару було пошкоджено принаймні одну ємність із пально-мастильними матеріалами комбінату "8 березня" Росрезерву в селі Делілове", - йдеться у повідомленні.
Губернатор Тульської області підтвердив інформацію про пожежу на одному з підприємств регіону, яку спричинила атака безпілотників.
Атаки по об'єктах РФ - останні новини
Нагадаємо, у ніч на 21 січня ЗСУ атакували кілька стратегічних об'єктів на території Росії. Вдруге за тиждень удару завдали по нафтобазі "Ліскінська" у Воронезькій області.
Також українські військові завдали удару по Смоленському авіазаводу. Він спеціалізується на виробництві та модернізації бойових літаків, зокрема Су-25.
Як повідомляв Главред, у ніч на 20 січня серія вибухів прокотилася Казанню і Рязанською областю Росії. Безпілотники атакували аеродром "Дягілєво" та Казанський авіаційний завод, відомий виробництвом стратегічних бомбардувальників Ту-160 і Ту-22М3.
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