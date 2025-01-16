Після масштабної пожежі: один з найбільших НПЗ РФ зупинив половину потужностей

Головне:
- Після пожежі на Волгоградському НПЗ зупинили половину потужностей
- Причини пожежі невідомі
- Не зрозуміло, скільки часу знадобиться на ремонт
Внаслідок пожежі на Волгоградському НПЗ довелося зупинити половину потужностей з виробництва дизельного пального. Про це пише Reuters із посиланням на джерела в нафтовій промисловості.
Зазначається, що про причини пожежі досі нічого невідомо, але її наслідки були жахливими для заводу.
"Все загасили. Гідроочищення зупинено. Поки не ясно, скільки часу знадобиться на ремонт", - повідомило одне з джерел.
Видання також підкреслило, що пожежа сталася на блоці 18, одній з двох установок гідроочищення дизельного палива. Добова потужність заводу становить 9500 метричних тонн.
Варто зауважити, що Волгоградський НПЗ є найбільшим виробником нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі РФ і загалом одним з найбільших в Росії.
Пожежі в Росії - що відомо
Нагадаємо, як повідомляв Главред, У ніч на 15 січня у російському Волгограді сталась масштабна пожежа на нафтопереробному заводі, який належить компанії "Лукойл". У мережі місцеві жителі повідомляли, що чули вибух.
13 січня у військовому госпіталі російського міста Тула також сталась масштабна пожежа. Вогонь охопив один із поверхів військового шпиталю, розташованого на вулиці Радянська. Площа пожежі - 1000 квадратних метрів.
Крім того, у ніч на 8 січня серія вибухів прогриміла над Енгельсом Саратовської області РФ. У районі нафтобази виникла пожежа. Місцева влада заявила про масовану атаку дронів.
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