"Відкинули простягнуту руку християнського милосердя": Медведєв збожеволів через відмову Києва від перемир'я

Дмитро Медведєв вибухнув образами через відмову Києва від лицемірно запропонованого Кремлем "перемир'я" на Різдво.

Дмитро Медведєв / Колаж фото УНІАН

Колишній президент країни-агресора, РФ, Дмитро Медведєв в черговий раз вибухнув образами на адресу України - через відмову офіційного Києва від запропонованого Кремлем різдвяного "перемир'я".

Медведєв видав текст, повний лицемірства. Приміром, він заявив − мовляв, на Різдво окупанти протягнули українцям "руку християнського милосердя".

"Українцям була протягнута рука християнського милосердя у велике свято. Їх керівники її відкинули. Думаю, більшість наших військовослужбовців, які беруть участь у "СВО", спокійно видихнули, почувши відмову головних українських клоунів припиняти вогонь на Різдво. Менше проблем і лукавства", – написав він.

Але у своєму божевіллі Медведєв пішов далі і сказав – нібито Україна, яка більше десяти місяців героїчно захищається від постійних ракетних, авіаударів і атак дронами, обстрілів з боку армії російських окупантів, "розуміє тільки грубу силу".

"І верескливо вимагають жратву від господарів. На цьому заснована дресура. І вона буде продовжена західними свинопасами", - бризкаючи слиною на клавіатуру, писав Медведєв.

Скандальні заяви Медведєва

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Медведєв видав у громадський простір прогноз на майбутній рік. У потоці його маячної свідомості США очікує громадянська війна, виділення Каліфорнії і Техасу в самостійні держави, створення Союзної держави Техасу і Мексики. А потім нібито саме Ілон Маск стане президентом США - але тільки в частині Штатів, закріплених після громадянської війни за республіканцями.

Раньше Дмитро Медведєв заявляв, що Росія воює не за території, а "захищає людей". За його словами, завдання РФ - "зупинити від верховного володаря Пекла".

До того Медведєв лякав жителів Землі ядерними погрозами. Він говорив, що Росія може застосувати ядерну зброю у разі "нападу" на "її території" або союзників Москви. Також він сказав, що Кремль докладе "максимум зусиль", щоб в України не з'явилося ядерної зброї.

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