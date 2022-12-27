"Найабсурдніші прогнози, які я коли-небудь чув": Маск публічно очманів від прогнозів Медведєва

Ілона Маска, по всій видимості, ідея стати президентом США після Громадянської війни - це йому пророкує Медведєв - не надихнула ані краплі.

Маск публічно очманів від прогнозів Медведєва / Колаж фото УНІАН і https://ua.depositphotos.com

Американський комерсант-інноватор, мільярдер, Ілон Маск назвав "футуристичні прогнози" скандального російського політика Дмитра Медведєва "найбільш абсурдними", які він коли-небудь чув. Свою думку бізнесмен висловив на сторінці належного йому сервісу мікроблогів Twitter.

"Це, безумовно, найбільш абсурдні прогнози, які я коли-небудь чув. Вони також демонструють вражаючу відсутність обізнаності (у Медведєва – Главред) про прогрес штучного інтелекту та стійкої енергетики", − написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Медведєв видав у громадський простір прогноз на майбутній рік. У потоці його маячного свідомості США очікує громадянська війна, виділення Каліфорнії і Техасу в самостійні держави, створення Союзної держави Техасу і Мексики. А потім нібито саме Ілон Маск стане президентом США - але тільки в частині Штатів, закріплених після громадянської війни за республіканцями.

Раньше Дмитро Медведєв заявляв, що Росія воює не за території, а "захищає людей". За його словами, завдання РФ - "зупинити від верховного володаря Пекла".

До того Медведєв лякав жителів Землі ядерними погрозами. Він говорив, що Росія може застосувати ядерну зброю у разі "нападу" на "її території" або союзників Москви. Також він сказав, що Кремль докладе "максимум зусиль", щоб в України не з'явилося ядерної зброї.

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