Дімона понесло: Медведєв розповів, як РФ хоче зупинити "верховного володаря пекла Люцифера"

Медведєв розповів, як РФ хоче зупинити верховного володаря пекла Люцифера / колаж УНІАН і https://ua.depositphotos.com/

Заступник Голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв викотив чергову маячню про війну проти України.

У своєму Telegram-каналі він написав, що Росія воює не за території, вона, виявляється, "захищає людей".

"Нам не потрібні чужі території, у нас всього в достатку. Але є наша земля, яка для нас священна, на якій жили наші предки і на якій сьогодні живуть наші люди. І яку ми нікому не віддамо. Ми захищаємо наших людей. Ми воюємо за всіх своїх, за свою землю, за свою тисячолітню історію", - пише Медведєв.

Посіпака Путіна вважає, що Кремль воює проти тих, хто ненавидить їх, "хто забороняє їхню мову, цінності і навіть нашу віру, насаджує ненависть до історії Вітчизни".

"Проти нас сьогодні частина вмираючого світу. Це купка божевільних нацистів-наркоманів, одурманений і заляканий ними народ і велика зграя гавкаючих собак із Західної псарні", - вибухнув черговим маренням заступник Голови Ради Безпеки РФ.

Також Медведєв назвав головне завдання РФ на цей час.

"У нас є можливість відправити всіх ворогів в геєну вогненну, але не це наше завдання... Мета зупинити верховного володаря пекла, яке б ім'я він не використовував – Сатана, Люцифер або Ібліс. Бо його мета – загибель. Наша мета - життя. Його зброя - вигадлива брехня. А наша зброя - правда", - закінчив свої божевільні роздуми Медведєв.

Скандальні заяви Медведєва

В кінці серпня заступник голови Радбезу РФ Медведєв опублікував чергову порцію пропаганди. Зокрема, він нафантазував сценарій нібито "досягнення військових цілей" Москви у війні проти Києва. Також він придумав і варіант з, мовляв," військовим переворотом "в українській столиці, який нібито завершиться"визнанням підсумків спецоперації".

Медведєв агітував і за проведення фейкових "референдумів" Росії на захоплених районах Донецької та Луганської областей України. Тоді він говорив, що після анексії Донбасу, Москва, мовляв, вважатиме військові дії в ОРДЛО "посяганням на свої території.

Також Медведєв лякав світ ядерними погрозами. Він говорив, що Росія, мовляв, може застосувати ядерну зброю в разі "нападу " на"її території" або союзників Москви.

Також він сказав, що Кремль, мовляв, докладе "максимум зусиль", щоб в України не з'явилося ядерної зброї.

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