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Медведєв влаштував істерику і зробив різкий випад на адресу Зеленського через відсутність переговорів

8 грудня 2022, 21:31
Мабуть, небажання українського гаранта вести діалог з диктатором Путіним сильно зачепило скандального російського політика.
Медведєв влаштував істерику і зробив різкий випад на адресу Зеленського через відсутність переговорів
Медведєв образився на Зеленського і звинуватив у відмові від переговорів / УНІАН

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв уїдливо прокоментував те, що президент України Володимир Зеленський став людиною року за версією американського видання Politico.

Так, кремлівський чиновник у своєму Telegram-каналі заявив, що російським виданням теж слід відзначити Зеленського – "за його відмову від переговорів".

Мабуть, небажання українського гаранта вести діалог з диктатором Путіним сильно зачепило скандального російського політика.

"Ось за що варто було б не ангажованим західним журналам, а нашим мас-медіа особливо відзначити Зеленського, то це за його відмову від переговорів", - написав Медвєдєв.

Також чиновник-пропагандист заявив, мовляв, завдяки рішенню Зеленського не йти на переговори, РФ може "доробити всю роботу до кінця".

"Завдяки цьому Росія без зайвих питань доробить усю роботу до кінця, не розмінюючись на непотрібні компроміси", - написав він.

Зеленський став людиною року, а Путін – невдахою

Американське видання Politico назвало президента України Володимира Зеленського найвпливовішою людиною Європи у 2022 році.

"Причина, по якій на цей раз все по-іншому, полягає у Володимирі Зеленському, фігурі, якій Європа не тільки довіряє, а й захоплюється нею і слідує за нею — на відміну від попередніх президентів України", - йдеться на сайті видання.

Водночас російський диктатор Володимир Путін став "невдахою року" за версією авторитетного американського видання Politico. Причиною такого репутаційного фіаско російського диктатора в Politico назвали його провал у війні, яку Росія розв'язала проти України. Причому він спричинив за собою втрату репутації Путіна не тільки в світі, але і в самій РФ.

До слова, раніше президент Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною у 2022 році за версією читачів журналу Time. Глава України випередив у рейтингу мільярдера і засновника SpaceX Ілона Маска, британського прем'єра Бориса Джонсона і президента США Джо Байдена. За Зеленського віддали свої голоси 3,3 млн осіб у всьому світі. Сумарно Зеленський отримав голоси 5% читачів.

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Володимир Зеленський Дмитро Медведєв війна Росії та України
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