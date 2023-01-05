"5% на те, що перемир'я буде": експерт пояснив, що насправді означає заява Кремля

Російські окупанти можуть скористатися перемир'ям для нарощування сили.

Путін оголосив різдвяне перемир'я, але його може не бути / Колаж фото 93-я ОМБр Холодний Яр, Міноборони РФ

Російський диктатор Володимир Путін хоче показати світу, що він нібито "хоче перемир'я". Однак насправді окупанти хочуть підсилити свої позиції. Про це заявив військовий експерт Петро Черник, повідомляє ТСН.ua.

"Це сигнал своїй масі про те, наскільки він "геніальний справжній лідер", про те, що в нього є "християнське милосердя". Цей сигнал бидломаса з’їсть з неймовірним смаком. Крім того, цей крок покликаний консолідувати свою недонацію навколо себе", - сказав Черник.

Він також переконаний, що ймовірність справжнього перемир'я з боку окупантів досить низька. Черник дає лише 5% на те, що перемир'я відбудеться. Але, на його думку, воно ні до чого не призведе.

"Якщо перемир’я тривало б два тижні, то у обох сторін з’явилась можливість для серйозного перегрупування сил. За півтори доби окупанти можуть встигнути хіба що зробити насичення певної ділянки фронту боєприпасами і особовим складом", - додав експерт.

"Різдвяне перемир'я"

5 січня президент країни-агресора Володимир Путін зажадав від Міністра оборони РФ Сергія Шойгу ввести режим припинення вогню. Як повідомляється на сайті Кремля, Путін доручив ввести з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня режим припинення вогню "по всій лінії бойового зіткнення в зоні СВО".

В цей же день російські загарбники вбили в місті Берислав Херсонської області цілу родину - вони під час атаки з повітря потрапили до їхнього будинку. Загинули батьки та їх 12-річний син.

Нагадаємо, патріарх Кирило, який раніше закликав вбивати українців, закликав встановити "різдвяне перемир'я" з 6 по 7 січня. Відповідну заяву було опубліковано на офіційному сайті Московського патріархату.

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