glavred
УкрРус
  1. Головна
  3. Україна

"5% на те, що перемир'я буде": експерт пояснив, що насправді означає заява Кремля

5 січня 2023, 19:16
Російські окупанти можуть скористатися перемир'ям для нарощування сили.
Украинские военные, ВСУ, российские военные
Путін оголосив різдвяне перемир'я, але його може не бути / Колаж фото 93-я ОМБр Холодний Яр, Міноборони РФ

Російський диктатор Володимир Путін хоче показати світу, що він нібито "хоче перемир'я". Однак насправді окупанти хочуть підсилити свої позиції. Про це заявив військовий експерт Петро Черник, повідомляє ТСН.ua.

"Це сигнал своїй масі про те, наскільки він "геніальний справжній лідер", про те, що в нього є "християнське милосердя". Цей сигнал бидломаса з’їсть з неймовірним смаком. Крім того, цей крок покликаний консолідувати свою недонацію навколо себе", - сказав Черник.

Він також переконаний, що ймовірність справжнього перемир'я з боку окупантів досить низька. Черник дає лише 5% на те, що перемир'я відбудеться. Але, на його думку, воно ні до чого не призведе.

"Якщо перемир’я тривало б два тижні, то у обох сторін з’явилась можливість для серйозного перегрупування сил. За півтори доби окупанти можуть встигнути хіба що зробити насичення певної ділянки фронту боєприпасами і особовим складом", - додав експерт.

"Різдвяне перемир'я"

5 січня президент країни-агресора Володимир Путін зажадав від Міністра оборони РФ Сергія Шойгу ввести режим припинення вогню. Як повідомляється на сайті Кремля, Путін доручив ввести з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня режим припинення вогню "по всій лінії бойового зіткнення в зоні СВО".

В цей же день російські загарбники вбили в місті Берислав Херсонської області цілу родину - вони під час атаки з повітря потрапили до їхнього будинку. Загинули батьки та їх 12-річний син.

Нагадаємо, патріарх Кирило, який раніше закликав вбивати українців, закликав встановити "різдвяне перемир'я" з 6 по 7 січня. Відповідну заяву було опубліковано на офіційному сайті Московського патріархату.

Інші новини:

перемир'я війна в Україні вторгнення Росії
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

19:48

Всесвітньо відома італійська модель повністю видалила молочні залози

19:40

Геннадій Гудков. Росії досить ресурсів на півтора роки війниВідеоблоги

19:40

"Хай забирають свій мотлох і відправляються на Росію": Данілов різко відповів на "перемир'я" ПутінаВідео

19:30

Святвечір 2023: красиві вірші і теплі слова для Ваших рідних

19:19

Ніякого "перемир'я" не будеПогляд

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

19:16

"5% на те, що перемир'я буде": експерт пояснив, що насправді означає заява КремляВідео

19:09

"Припинення вогню на Різдво": гра Путіна в договороздатність почаласяПогляд

19:07

"У хід пішли стандартні хитрощі": в ОП відповіли на "різдвяне перемир'я" від РосіїВідео

19:03

В Україні стало складніше отримати водійські права: що змінилося

Реклама
19:02

Собчак пожаліла Газманова і Меладзе після скандальної вечірки в Дубаї: "Стримуйте чекістську кров"

18:54

На Україну насувається ще одна "напасть": погода влаштує катастрофуВідео

18:45

І російським, і американським, і українським політикам вигідне затягування війни: Світан назвав причинуВідео

18:26

У Байдена не чекають швидкої перемоги України на сході над Росією - Sky NewsВідео

18:22

Медведєв забився в істериці через військову допомогу Україні і з піною біля рота погрожував НАТОВідео

18:00

"Від Брянська до Ростова": лінія фронту розтягнеться, а війна може тривати 10 років - СвітанВідео

18:00

Чому не можна спати в шкарпетках навіть в люту холодригу: стара прикмета і лікарська заборонаВідео

17:54

В Україні "заскакали" ціни на м'ясо: яке саме подорожчалоВідео

17:50

Все буде дуже смачно: коли і як потрібно солити картоплю, щоб не зіпсувати стравуВідео

17:42

Слава Дьомін розкрив відверті подробиці роману з відомою ведучою

17:30

Гороскоп Таро на 2023 рік: Рибам - проблеми з довірою, Близнюкам - свобода, Овнам - вигорянняВідео

Реклама
17:16

У Росії зникла безвісти Валюха зі "Сватів" Тетяна Кравченко

17:15

Путін доручив Шойгу запровадити режим припинення вогнюВідео

17:07

Українофоб Михалков потрапив до лікарні, стан важкий

17:00

З наступаючим Різдвом - душевні вітання і листівки напередодні світлого свята

16:59

Війна може затягнутися до 2024 року: Світан назвав виннихВідео

16:43

ЗСУ ліквідували російського майора-трансвестита

16:40

ЗСУ наближаються: у Зеленського кажуть, що "сухопутний коридор" до Криму вже на лінії вогнюВідео

16:30

Штопор не знадобиться: 4 найпростіших способи відкрити пляшку вина

16:30

Сумісність знаків Зодіаку в коханні: вони ідеально підходять один одному

16:25

Несамовито заволав: Галкін вигукнув "Героям слава" на концерті

16:23

Ніякої хімії і шкоди для волосся: як освітлити пасма домашніми засобамиВідео

16:19

Ердоган зажадав від Путіна негайно припинити вогонь в УкраїніВідео

16:08

Принц Гаррі і принц Вільям побилися через Меган Маркл - герцог Сассекський розкрив подробиці

16:02

Як перевірити якість прального порошку за допомогою курячого яйця: ви будете здивовані

15:58

"Різдвяне перемир’я": РФ вбила на Херсонщині сім’ю з 12-річною дитиноюВідео

15:43

Унікальний рецепт узвару на Різдво: що потрібно додати в напій, щоб він став шалено смачнимВідео

15:24

Українцям у січні перерахують квитанції за газ: хто має право на знижкуВідео

15:20

Найсвітліший день місяця: прикмети на 6 січня та що не можна робити в Святий вечірВідео

15:02

"Почнуть нашестя": астролог назвала 2 дуже небезпечних міста в січні і поворотну дату для УкраїниВідео

15:00

Гороскоп на завтра 6 січня: Левам - прощання з тривогами, Терезам - знайомство, Водоліям - творчістьВідео

Реклама
15:00

Як почистити оселедець від кісток і шкіри за одну хвилину: дивовижний секрет, перевірений рокамиВідео

14:55

Померла учасниця Голосу країни Катерина Давиденко - сестра назвала справжню причину смерті співачки

14:40

Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської лаври повернули країні - міністр культуриВідео

14:37

Стали відомі імена окупантів, які запускають дрони-камікадзе по УкраїніВідео

14:19

"Леопарди будуть": посол України в Німеччині оцінив шанси на розширення військової допомоги Німеччини

14:06

Таролог розповіла, коли можна чекати перелому у війніВідео

14:04

Неймовірно, але це працює: що робити якщо немає вантуза - хитрий спосібВідео

13:55

"Цинічна пастка": Подоляк розніс заяву патріарха Кирила, який клянчить "різдвяне перемир'я"Відео

13:50

"Зрада вже відбулася": Корольова розповіла про своє розлучення

13:49

Наступ ЗСУ від Криму до Донбасу і перемога над РФ: у ГУР розкрили деталі прогнозу БудановаВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини Харкова
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Календар 2023
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти