Що може зупинити удари РФ по Україні: названо 'болючу точку' для Кремля

Удари по Москві можуть стримати нові атаки РФ, вважає Світан. Удари по столиці Росії, за його словами, здатні створити тиск на Кремль.

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Удари по Москві - Світан назвав умову для стримування РФ / Колаж: Главред, фото: ДСНС Києва

Ключові тези:

Світан назвав Москву головною вразливою точкою РФ

Для стримування РФ Україні потрібна балістика

Удари по Москві можуть вплинути на рішення Кремля

Україна може стримувати російські удари по своїй території через ураження ключових об’єктів у Москві. Для реалізації такого сценарію Києву потрібна балістична зброя. Про це повідомив військовий експерт, пілот-інструктор і полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтерв’ю Главреду.

За його словами, подібний підхід він називає "іранським захистом". Його суть, як зазначає експерт, полягає у використанні далекобійної зброї для тиску на найбільш чутливі для противника точки.

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"Це оптимальний варіант. Я називаю це "іранським захистом". Іранці показали, як можна захищати 90-мільйонну країну, навіть маючи обмежені можливості ППО та авіації, але володіючи балістичною зброєю та завдаючи ударів по ключових точках противника", - заявив Світан.

Окремо експерт звернув увагу на значення столиці РФ. Він вважає, що саме там зосереджена вразливість, здатна створити внутрішній тиск на російське керівництво.

"Потрібно знайти болючі точки. У росіян вона одна - Москва. Та ахіллесова п’ята, тиск на яку може змусити всю Російську Федерацію не робити того, чого робити не треба", - наголосив він.

Військовий експерт також пов’язав такий підхід із психологічним ефектом від ударів по столиці РФ. На його думку, жителі Москви мають усвідомлювати, що війна може безпосередньо впливати і на їхнє місто.

"Такий механізм уже запущено. І удар по Москві під час виборів до Держдуми РФ якраз це продемонстрував, особливо москвичам. "Дим" вони точно побачили й зрозуміли - це по їхній душі взимку. Одна справа - зима в Україні, інша - у Москві, яка розташована приблизно на 500 кілометрів північніше", - сказав експерт.

За його оцінкою, особливо чутливим для столиці РФ може стати сценарій масштабного пошкодження міської інфраструктури взимку. Світан порівняв можливі наслідки з ситуацією в Алчевську, наголосивши на значно більшому масштабі Москви.

"Якщо там розірве труби, там буде Алчевськ, помножений у сто разів. Якщо після наших ударів Москву розірве, там взагалі ніхто жити не буде. Алчевськ кілька років відновлювали, а Москву ніхто навіть відновлювати не буде, особливо після залитих фекаліями вулиць, які просто мерзнутимуть і чекатимуть весни", - заявив Світан.

На думку військового експерта, усвідомлення таких ризиків може впливати на готовність росіян підтримувати подальші удари по Україні. Водночас він наголосив на необхідності відповідного озброєння для реалізації цього підходу.

"Тому росіяни, і особливо москвичі, можуть це передбачити й спробувати зупинити гарячі голови від ударів по українській території. Такий варіант захисту для нас дуже важливий, але для нього потрібна балістика", - підсумував він.

Ключові цілі для української балістики / Інфографіка: Главред

Удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Генеральний штаб ЗСУ інформував про удари по російських промислових об'єктах. У повідомленні Генштабу йшлося про уражено три заводи та пожежі на нафтопереробних потужностях. За даними Генштабу, серед уражених були НВП "Завод Іскра", Єфремовський завод синтетичного каучуку та Воронежсинтезкаучук.

Військовий експерт Олег Жданов зазначив, що взимку Росія може зосередити удари на енергетичних і комунальних об'єктах. Він також підкреслив, що атаки торкнуться водоканалів і постачання води в містах. За його словами, інтенсивність атак залежатиме від погоди і можливостей РФ, а також спостерігається скорочення кількості застосовуваних ракет і дронів.

Служба безпеки України повідомила про ураження оборонних і паливних об'єктів на території РФ. За даними спецслужби, пошкоджено п'ять будівель на заводі в Азові та зафіксовано осередки займання на Ільському НПЗ. СБУ уточнила, що для ударів було використано крилаті ракети "Нептун" і реактивні дрони "Рута", "Паляниця" і "Барс".

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Про персону: Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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