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Пєсков заявив про бажання РФ "якнайшвидше врегулювати війну", але є нюанс

Руслана Заклінська
10 вересня 2026, 17:11
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Речник Кремля назвав можливе місце нових переговорів.
Пєсков заявив про бажання РФ 'якнайшвидше врегулювати війну', але є нюанс
Володимир Путів, Дмитро Пєсков, Володимир Зеленський / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Офіс президента України

Ключові тези Пєскова:

  • РФ нібито виступає за якнайшвидше завершення війни
  • Енергетичне перемир'я між РФ та Україною не обговорюється
  • Абу-Дабі можуть розглядати як місце нового раунду переговорів

Росія нібито виступає за якнайшвидше врегулювання війни проти України. При цьому РФ продовжує бойові дії через нібито відсутність можливостей для мирного вирішення. Таку заяву зробив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.

За його словами, російські війська "планомірно б'ють по цілях" на території України. Водночас Пєсков звинуватив Україну в ударах і заявив, що таким чином вона нібито "відкрила скриньку Пандори".

відео дня

Пєсков також заявив, що Росія зацікавлена у якнайшвидшому врегулюванні війни, але продовжує бойові дії через відсутність можливостей для її мирного завершення.

За словами Пєскова, можливість запровадження енергетичного перемир’я між країною-агресоркою та Україною зараз предметно не обговорюється. Він заявив, що Київ зацікавлений у такій домовленості, оскільки енергетика нібито є його "ахіллесовою п’ятою".

Водночас у Кремлі продовжують говорити про можливість нових переговорів щодо України. Пєсков зазначив, що Абу-Дабі розглядатиметься як місце проведення нового раунду переговорів, коли сторони перейдуть до "предметного обговорення".

Про що Трамп говорив з Путіним - думка експерта

Після розмови Дональда Трампа з Володимиром Путіним помічник російського президента Юрій Ушаков заявив, що глава Кремля виклав американському лідеру своє бачення того, що саме США могли б зробити для якнайшвидшого завершення війни. Деталей цих пропозицій він не навів.

Ймовірно, йдеться передусім про тиск на Україну, вважає керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок. Водночас, за його словами, можливості Трампа впливати на Київ зараз обмежені, оскільки основний фінансовий тягар підтримки України значною мірою перейшов до Європи.

"Швидше за все, так. Але Трамп зараз не дуже спроможний серйозно тиснути на Україну", - зазначив Клочок в інтерв'ю Главреду.

Водночас експерт зазначив, що Трамп уже намагався чинити тиск на Росію. Позиція Путіна, за його словами, дратує американського президента, однак швидко змінити її він не може. Тому Трамп змушений торгуватися, а Кремль використовує це, щоб підвищувати ставки у переговорах.

Переговори прозавершення війни - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, помічник Путіна Юрій Ушаков заявив про можливе відновлення переговорного процесу у тристоронньому форматі. Ушаков заявив, що можливе місце зустрічі - Абу-Дабі, де вже відбувалися попередні контакти.

Президент Трамп заявив, що розмова з Путіним пройшла добре. Президент США в ефірі Fox News наголосив на тезі, що Путін готовий укласти угоду, а чинником, який перешкоджає домовленостям, є "ненависть між Зеленським і Путіним".

Президент України Володимир Зеленський робить ставку на тиск всередині Росії та повідомив про посилення ударів по критичній інфраструктурі всередині РФ. У серпні була здійснена одна з найпотужніших хвиль ударів по території Росії за понад чотири роки повномасштабної війни.

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Про персону: Дмитро Пєсков

Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна.

Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

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