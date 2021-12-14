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США готові посилити східний фланг НАТО у разі вторгнення РФ в Україну

14 грудня 2021, 07:23

Готовність Вашингтона щодо зміцнення східного флангу Альянсу підтвердила представник Білого дому Джен Псакі на брифінгу 13 грудня.

Джен Псакі
Джен Псакі / Reuters

Якщо Російська Федерація вдасться до нової агресії проти України, то Сполучені Штати Америки посилять військову присутність у державах НАТО у Східній Європі.

Готовність Вашингтона щодо зміцнення східного флангу Альянсу підтвердила представник Білого дому Джен Псакі на брифінгу 13 грудня, передає сайт відомства.

Зокрема, Псакі відповіла на запитання журналістів, чи існує план розгортання американських сил на східному фланзі НАТО, якщо Росія вторгнеться в Україну.

Представник адміністрації Байдена нагадала, що після початку війни на Донбасі в 2014 році багато країн-партнерів у Східній Європі шукали гарантій, "хотіли посилення військової присутності й додаткових розгортань".

"І, безумовно, це питання розглядається, якщо Росія вирішить вторгнутися в Україну", – зазначила прессекретарка Білого дому.

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Псакі уточнила, що Байден порушував це питання під час віртуальної зустрічі з главою Росії Володимиром Путіним 7 грудня.

Як повідомляв Главред, онлайн-саміт лідерів США і Росії тривав понад дві години. За результатами переговорів Байдена і Путіна Білий дім випустив короткий реліз.

Зокрема, у Байдена заявили, що президент США "ясно дав зрозуміти, що США і союзники дадуть відповідь рішучими економічними та іншими заходами в разі військової ескалації" в Україні з боку Росії. Байден також закликав до деескалації та повернення до дипломатії.

Крім того президент США заявив, що в разі ескалації в Україні США нададуть Києву додаткову військову допомогу.

У Білому домі також повідомили, що Байден не давав Путіну гарантій, що Україна залишиться поза НАТО.

читайте такожБайден пообіцяв відправити війська на східний фланг НАТО у разі нападу Росії на УкраїнуПізніше радник американського лідера з національної безпеки Джейк Салліван розповів на брифінгу, що під час розмови глава Білого дому попередив господаря Кремля про наслідки вторгнення в Україну.

На запитання журналістів про конкретні наслідки, з якими зіткнеться Росія у разі вторгнення в Україну, Салліван відповів, що США сьогодні готові зробити те, що не зробили в 2014 році.

"Я подивлюся вам в очі та скажу вам, як президент Байден подивився президенту Путіну в очі та сказав йому сьогодні, що те, що ми не робили в 2014 році, ми готові зробити зараз", - зазначив Салліван.

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