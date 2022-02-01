Можуть стати підставою для введення воєнного стану: Данилов розповів про загрози РФ Україні

Олексій Данилов розповів, в якому випадку в Україні можуть ввести воєнний стан / Фото Reuters

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов назвав загрози з боку РФ, які можуть стати підставою для введення воєнного стану в Україні.

В ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV він зазначив, що "у разі введення в Україні воєнного стану Верховна Рада повинна протягом двох днів в обов'язковому порядку затвердити відповідний указ президента".

"Будь-яка загроза, як кіберзагроза, авіаційна та інші загрози можуть бути загрозами національній безпеці, і президент України може прийняти голову Ради національної безпеки і оборони в будь-який час. Зібрати таке засідання і розглядати те чи інше питання на засіданні РНБО", - сказав Данилов.

читайте такожПриводів для паніки немає, в України є ЗСУ: Данилов відповів на загрозу військового вторгнення РосіїВодночас секретар РНБО наголошує, що "ситуація в Україні абсолютно контрольована".

Раніше глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ще рано радіти заявам Росії про відведення військ і авіації Західного військового округу. Часткове відведення російських військ є позитивним сигналом, однак словам Росії не можна довіряти без перевірки заявив дипломат.

Олексій Резніков повідомляв, що поблизу кордонів України - близько 130 тисяч військ Російської Федерації. За його словами, розвідка України не фіксує будь-яких істотних відмінностей в ситуації з військами РФ біля кордонів від обстановки, яка спостерігалася навесні минулого року. Однак ситуація відрізняється тим, що війська постійно рухаються, і ці відомості використовуються для інформаційного тиску.