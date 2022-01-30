"Олігархам Путіна буде ніде сховатися": Лондон ударить санкціями по грошових мішках Кремля - Трас

Ліз Трас заявила, що Лондон вдарить санкціями по грошовим мішкам Путіна / колаж Reuters

Проти російських олігархів у Лондоні запровадять нові жорсткі санкції, заявила міністр закордонних справ країни Ліз Трас. За її словами, це має стати ще одним інструментом для стримування Кремля від вторгнення в Україну.

Очільниця МЗС зазначила, що Лондон не виключає конфіскації майна російських олігархів, і на шляху обмежень не стане навіть ймовірна шкода для економіки Великобританії, повідомляє Independent.

Політик не погоджується з тим, що влада і багатство росіян у так званому "Лондонграді" завадить заходу покарати агресію Путіна. Водночас вона визнала, що зараз економічні санкції є досить вузькими.

"Ми прагнемо їх розширити, щоб будь-яка компанія, яка цікавить Кремль і режим в Росії, могла стати мішенню. Олігархам Путіна буде ніде сховатися, як і компаніям, які беруть участь у підтримці Росії", – підкреслила Трас.

За її словами, найважливіше зараз - це захист свободи і демократії, а не фінансові проблеми.

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"Ми не можемо віддавати перевагу короткостроковим економічним інтересам перед довгостроковим виживанням свободи і демократії в Європі. Це важке рішення, яке всім нам доведеться прийняти", - зазначила британський міністр закордонних справ.

Трас запевнила, що закон про нові санкції неминучий, як і відправка ще 1000 британських військових в Естонію і військових кораблів в Чорне море.

Також глава МЗС звернула увагу на те, що загрозу російського вторгнення необхідно зупинити. Для Великобританії це є пріоритетом номер один.

Нагадаємо, раніше британський уряд почав роботу над новими санкціями, які повинні послабити російську економіку, якщо Кремль почне вторгнення в Україну. Передбачається, що Великобританія розгляне "ядерний" варіант підтримки відсторонення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон наступного тижня планує відвідати Україну і провести телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

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