"Диктатор не буде нам диктувати": Путін помилився з війною в Україні - Байден

Президент США Джо Байден запевнив, що підтримка України з боку Штатів не ослабне і залишатиметься непохитною.

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Байден пояснив, у чому помилка Путіна / колаж Главред, фото УНІАН

Країни Заходу знали, що у лютому 2022 року буде збройне вторгнення РФ в Україну. І, відповідно, готувалися до російської агресії. Про це президент США Джо Байден заявив під час виступу у Вільнюському університеті після саміту НАТО.

Байден підкреслив, що російський диктатор Володимир Путін намагається утримати свою владу – саме через розв'язання повномасштабного вторгнення в Україну. Крім того, каже господар Білого дому, диктатор РФ очікував, що єдність країн Заходу відразу розпадеться, як тільки почнеться велика війна проти України. Однак Путін категорично помилився.

"Сполучені Штати, НАТО, Європа вийшли на підтримку України. Ми знали, що буде вторгнення, ми готувалися до того, щоб захищати від агресії проти будь-якої з країн-членів нашого союзу", - сказав Байден.

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Президент США запевнив, що підтримка України з боку Штатів не ослабне і залишатиметься непохитною.

"І диктатор не буде нам диктувати", - емоційно підсумував він.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Президент Володимир Зеленський прилетів до Вільнюса на саміт НАТО зі своєю командою і несподіваним гостем. Разом з ним на саміт прибула і перша леді України Олена Зеленська.

Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг 11 липня заявив, що Україна стане членом НАТО, вимогу про ПДЧ скасовано. Однак запрошення на вступ держава отримає після виконання деяких умов.

Посол Литви в НАТО Дейвадас Матуленіс заявляв, що Україна не отримає запрошення до НАТО у Вільнюсі. Він стверджував, що буде встановлена набагато чіткіша процедура щодо вступу України.

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