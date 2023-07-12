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Підсумки саміту НАТО: Зеленський розповів, яку перемогу везе в Україну

Марія Тупік
12 липня 2023, 19:14 оновлено 12 липня, 19:29
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Україна отримала об'єднання і підтримку від країн-членів Північноатлантичного альянсу, сказав президент.
Зеленський на саміті НАТО
Зеленський на саміті НАТО / Колаж Главред, фото Офіс президента

З 11 по 12 липня у Вільнюсі проходив саміт НАТО. Однією з головних тим стала саме Україна. Країни-члени Північноатлантичного альянсу погодили спільне комюніке, яке має наблизити інтеграцію України.

Як заявив президент України на підсумковій пресконференції в Литві, Україна отримала об'єднання і підтримку від країн-членів Північноатлантичного альянсу.

Наша країна стане наступним членом НАТО

"Що ми отримали від саміту. Ми отримали великий позитив. Ми дійсно отримали об'єднання і лідери підтримали Україну. Підтримали недвозначність, що Україна буде в НАТО. Говорячи, коли це буде, то я впевнений, згідно з тією підтримкою і заявою кожного лідера на засіданні Ради Україна - НАТО, я вважаю, що ми будемо в НАТО як тільки ситуація з безпекою буде стабілізована", - заявив президент.

відео дня

За словами Володимира Зеленського, простою мовою, Україну точно запросять в НАТО "в той момент, коли закінчиться війна". Він зазначив, що розуміє умови членства нашої країни.

"Може не всі деталі хтось комунікує, але для мене дуже важливо, що це залежить від безпеки, що є однозначність, що Україна буде в НАТО, що ніхто не буде торгувати членством НАТО, що це буде реальне політичне рішення засноване на безпековій ситуації в Україні", - пояснив президент.

Дивіться відео, що сказав президент України на прес-конференції в Литві:

Зеленський про ATACMS для України

Президент Зеленський заявив, що обговорення і дискусії про можливу передачу Україні ракет ATACMS ще тривають. Остаточне рішення не було прийнято.

"Не знаю. Як вам сказати. Є такі розмови, поки немає рішення. Краще не піднімати питання, тому що є очікування людей і військових", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що для початку необхідно прийняти конкретне рішення щодо поставок ATACMS, а вже потім розповідати, як це сталося.

Саміт НАТО наблизив перемогу України у війні

"Дуже важливий момент - захист нашого неба. Зараз є невеликі кроки вперед, але вони дуже важливі. Не буду говорити про кількість Patriot, але важливо, що це рішення прийнято. Потужність зброї завжди наближає перемогу на полі бою", - додав президент.

Зустріч з Байденом на полях саміту НАТО

"Дуже хороша, сильна зустріч з паном президентом США Джозефом Байденом. Зустріч як мінімум удвічі довша, ніж планувалося, і саме така змістовна, як потрібно", - повідомив президент.

За його словами, якби протокол не зупинив зустріч, лідери говорили б ще довше.

"Всі теми: тривала підтримка, зброя, політика, НАТО. Чітко бачимо, як завершити цю війну нашою спільною перемогою. Дякую, пане Президенте!",- підкреслив Зеленський.

Україну підтримують майже всі

"Я сьогодні на саміті бачив підтримку від США, Німеччини, Франції, Польщі, не всі країни називаю, але всі лідери запевнили мене, а значить, запевнили наш народ і військових, що будуть допомагати і підтримувати нас стільки, скільки потрібно. Але все це залежить і від того, які дії будуть у нас на полі бою", - сказав він.

Зеленський зазначив, що Україні потрібна не тільки підтримка від союзників. Необхідно, щоб українці були мотивовані, знали, до чого ми йдемо, адже ми йдемо до перемоги і відновлення нашої територіальної цілісності.

"Ми не можемо стояти на місці і вважати, що нас десятиліття буде хтось підтримувати. Тому бажаю нам всім успіху в цій боротьбі. Я впевнений, що має бути позитивний результат", - додав президент України.

Рада Україна-НАТО - всі подробиці

Рада Україна-НАТО замінила попередній формат співпраці - Комісію Україна-НАТО, яка не збиралася з 2017 року через блокування Угорщиною.

У новому форматі Україна буде "повноправним" членом за столом ради Україна-НАТО, а не лише запрошеною країною для обговорень, як передбачає Комісія Україна – НАТО.

Україна зможе скликати зустрічі, коли забажає, і їй буде легше надавати інформацію про ситуацію на полі бою, повідомили ЗМІ.

Це також відкриє двері для широкого кола нових сфер співпраці, таких як обмін розвідданими та проведення спільних навчань.

Створення Ради має посприяти формуванню України як майбутнього члена НАТО, це допоможе максимально наблизити її до стандартів Альянсу, вважають дипломати.

Створення Ради означатиме, що "31 союзник НАТО і Україна сидітимуть за одним столом на рівних умовах", - заявляв Столтенберг.

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