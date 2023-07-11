'Інша процедура': Україна не отримає запрошення до НАТО у Вільнюсі

Запрошення у Вільнюсі не буде, але буде встановлена набагато чіткіша процедура, вважає Матульоніс.

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Дейвидас Матульоніс розповів про зміни вступу України до НАТО / колаж: Главред, фото: УНІАН, Twitter

Посол Литви в НАТО Дейвадас Матульоніс заявив, що на саміті не буде сказано, що Україна стане членом Альянсу після закінчення війни.

Литовський посол наголосив, що замість запрошення до НАТО, буде встановлена набагато чіткіша процедура щодо вступу України, передає 24 канал.

"А щодо цього запрошення - так, запрошення у Вільнюсі не буде, але буде встановлена набагато чіткіша процедура щодо того, як це запрошення може з'явитися, коли будуть відповідні умови", - заявив посол.

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Також в НАТО вважають, що формулювання щодо того, що Україна зможе стати членом Альянсу після закінчення війни, може спровокувати Росію навмисно затягувати військові дії. Тому такі заяви також не будуть звучати на саміті Альянсу.

"Саме це і не буде сказано, оскільки ми також ясно уявляємо собі, що це означатиме", - наголосив Матулоніс.

Вступ України до НАТО

Нагадаємо, що Байден і Шольц висловилися щодо майбутнього України. Володимир Путін намагається зломити НАТО, проте йому не вдасться цього зробити, впевнений Джо Байден.

Україна стане членом НАТО, щойно дозволять обставини. На саміті НАТО Україна має отримати від союзників сигнал про те, що вона "належить до євроатлантичної родини" і її слід запросити до вступу, щойно дозволять обставини.

89% українців хочуть вступу до НАТО. Київський міжнародний інститут соціології провів опитування, яке тривало від 26 травня по 5 червня, про ставлення українців до вступу України до Північноатлантичного альянсу.

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