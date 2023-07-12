Засідання Ради "Україна-НАТО": Зеленський зустрівся з Байденом та Ердоганом

В рамках Вільнюського саміту почалося перше засідання Ради "Україна-НАТО", в рамках якого запланована зустріч президентів Байдена і Зеленського.

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Президент Зеленський зустрівся з лідерами країн НАТО / колаж Главред, скріншоти з відео

На саміті НАТО у Вільнюсі в середу, 12 липня 2023 року, стартувало перше засідання новоствореної Ради "Україна-НАТО". У ньому бере участь президент України Володимир Зеленський – разом з іншими світовими лідерами, в тому числі президентом США Джо Байденом, британським прем'єром Ріші Сунаком і генсеком НАТО Єнса Столтенберга і президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

Чиновники Альянсу називають Раду "Україна-НАТО" новим спільним органом, в якому союзники і Україна засідають як рівноправні члени для просування політичного діалогу, участі, співпраці та євроатлантичних прагнень України до членства в НАТО.

"Він передбачатиме спільні консультації, прийняття рішень і дій, а також слугуватиме механізмом кризових консультацій між НАТО і Україною", — зазначено в комюніке Вільнюського саміту.

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За словами естонського прем'єра Кайї Каллас, цей орган буде діяти за аналогією з 4-ю статтею Статуту НАТО, яка передбачає можливість кризових консультацій з ініціативи будь-якої з країн Альянсу.

Другий день саміту НАТО

Президент України Володимир Зеленський 12 липня у другий день саміту НАТО бере участь у першому інавгураційному засіданні Ради Україна-НАТО. Там обговорюють оборону, безпеку, зброю, формулу миру президента України. Також перед цим відбулися двосторонні зустрічі з союзниками. На полях саміту Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом.

Державний секретар США Ентоні Блінкен здивував заявою. За його словами, Україні не можна відправити запрошення приєднатися до НАТО, поки йде війна. Але, за словами Блінкена, Україна досягла реального прогресу для членства в НАТО.

Раніше повідомлялося, що довгострокові гарантії безпеки для України підготовлені групою країн G7. Відповідне рішення вже оформлено і майже узгоджено. Вони можуть стати кроком до завершення поточної фази війни і їх вже називають історичними. Підписання відбудеться в середу у Вільнюсі на полях саміту НАТО, повідомила пресслужба уряду Великобританії.

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