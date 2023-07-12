УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Путіна вже відкачують": Зеленського зустріли як героя на Раді Україна-НАТО

Марія Тупік
12 липня 2023, 15:21 оновлено 12 липня, 15:54
8656
Володимир Зеленський сидить за великим круглим столом між президентом Туреччини Реджепом Ердоганом і прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком.
Зеленський на Раді НАТО-Україна
Зеленський на Раді НАТО-Україна / Колаж Главред, фото скріншот з YouTube-каналу NATO News

У Вільнюсі 12 липня почалося перше інавгураційне засідання ради Україна-НАТО.

Відкрив засідання Ради НАТО-Україна генсек НАТО Єнс Столтенберг. Генсек НАТО привітав на засіданні президента України Володимира Зеленського.

На засіданні присутні глави держав і урядів країн-членів НАТО.

відео дня

Як видно на відео, президент України Володимир Зеленський сидить за великим круглим столом між президентом Туреччини Реджепом Ердоганом і прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком.

"Це, дійсно, історичний момент - союзники і Україна сидять пліч -о- плич, як рівні, щоб обговорювати наше спільне бачення євроатлантичної безпеки", – сказав в ході вступної промови Столтенберг.

Столтенберг також зазначив, що союзники повинні збільшити підтримку Україні, щоб допомогти їй "звільнити землі і стримувати майбутню російську агресію".

"На цьому саміті ми знову підтвердили, що Україна буде членом Альянсу. І ми прийняли рішення, які приведуть Україну ближче до НАТО. Сьогодні ми зустрічаємося як рівні, і я з нетерпінням чекаю того дня, коли ми зустрінемося як союзники", – підкреслив генсек.

На Раді Україна-НАТО присутні:

  • Ріші Сунак,
  • Олаф Шольц,
  • Джо Байден,
  • Єнс Столтенберг,
  • Борис Пісторіус,
  • Бен Уоллес,
  • Джастін Трюдо,
  • Ульф Крістерссон,
  • Реджеп Таїп Ердоган

Варто відзначити, що Зеленського зустріли лідери інших країн як героя. Президент зайшов до зали, де його довго вітали і не хотіли відпускати Джо Байден і Реджеп Ердоган. Момент зустрічі потрапив на відео.

У Мережі вже жартують, що президента країни агресора Володимира Путіна вже "відкачують у Кремлі".

Зеленський
Зеленський

Дивіться відео, як зустрилы Володимира Зеленського на Раді Україна-НАТО:

Рада Україна-НАТО: що потрібно знати

Рада Україна-НАТО замінила попередній формат співпраці - Комісію Україна-НАТО, яка не збиралася з 2017 року через блокування Угорщиною.

У новому форматі Україна буде "повноправним" членом за столом ради Україна – НАТО, а не тільки запрошеною країною для обговорень, як передбачає Комісія Україна-НАТО.

Україна зможе скликати зустрічі, коли забажає, і їй буде легше надавати інформацію про ситуацію на полі бою, повідомили ЗМІ.

Це також відкриє двері для широкого кола нових сфер співпраці, таких як обмін розвідданими та проведення спільних навчань.

Створення Ради має посприяти формуванню України як майбутнього члена НАТО, це допоможе максимально наблизити її до стандартів Альянсу, вважають дипломати. Створення Ради означатиме, що "31 союзник НАТО і Україна сидітимуть за одним столом на рівних умовах", заявляв Столтенберг.

Читайте також:

війна в Україні Володимир Зеленський Джо Байден Реджеп Тайїп Ердоган Рада Україна-НАТО
Реклама

Головне за день

"Ми потребуємо гарантій": Зеленський зробив першу заяву після Ради НАТО-Україна

"Ми потребуємо гарантій": Зеленський зробив першу заяву після Ради НАТО-Україна

16:11 Світ
"Путіна вже відкачують": Зеленського зустріли як героя на Раді Україна-НАТО

"Путіна вже відкачують": Зеленського зустріли як героя на Раді Україна-НАТО

15:21 Світ
Україна може отримати перші F-16 у березні 2024 року - Кулеба

Україна може отримати перші F-16 у березні 2024 року - Кулеба

15:06 Україна
Всі головні новини

Останні новини

16:54

Українці мало економлять світло: в "Укренерго" розповіли, чи будуть відключення

16:36

"Знаєте, ми не Amazon": топ-чиновник з Лондона Уоллес несподівано пройшовся по Україні

16:26

Як можна використовувати недопите вино: 3 дивовижні способи врятують напій

16:11

"Ми потребуємо гарантій": Зеленський зробив першу заяву після Ради НАТО-УкраїнаВідео

16:09

Чи можна варити вишневе варення з кісточками: несподівана відповідь здивує наповал

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

16:08

"Ледве ходив і не дихав": Дантес розповів, що довело його до лікарні

15:21

"Путіна вже відкачують": Зеленського зустріли як героя на Раді Україна-НАТО

15:17

Потрібна лише хвилина: хімік Репіч показав, як прискорити дозрівання авокадоВідео

15:15

Німеччина вийде з договору з Польщею про ремонт танків Leopard - Handelsblatt

Реклама
15:13

Мікрохвильовка на кухні: як краще розмістити незамінний девайс

15:06

Україна може отримати перші F-16 у березні 2024 року - Кулеба

14:52

Розкрито подробиці заповіту Мадонни - хто отримає гроші

14:51

У РФ "колосальні втрати": ЗСУ потужно пішли вперед на Бердянському напрямку

14:49

Зеленський зробив заяву, як ЗСУ застосовуватимуть касетні боєприпаси

14:41

Як врятувати зрази: що робити, якщо вони розвалюються, а тісто рідке

14:40

Чому не можна зберігати продукти в фользі: відповідь насторожує

14:33

Засідання Ради "Україна-НАТО": Зеленський зустрівся з Байденом та Ердоганом

14:11

"Я не збираюся переконувати Байдена": Зеленський назвав терміни вступу України до НАТОВідео

14:06

"Це посягання": у Путіна істерять через гарантії безпеки для України

13:58

G7 планує затвердити гарантії безпеки для України: Зеленський зробив важливу заяву

Реклама
13:37

Загадка для рибалки: чому риба клює на хробака, хоч він і не водиться у воді

13:27

Зеленський зустрівся зі Столтенбергом: важливі подробиці саміту

13:24

"Касетні боєприпаси змінять правила гри": Резніков про потужну зброю для ЗСУ

13:15

Помер всесвітньо відомий письменник Мілан Кундера

13:14

ЗСУ отримали 135 авто за сприяння Favbet Foundation

13:00

Єврокомісія підтримала будівельну реформу 5655 в Україні - Мінвідновлення

12:57

Буде більше ЗРК Patriot: Зеленський зробив важливу заяву після зустрічі з ШольцемФото

12:53

Камалія в купальнику ніжно привітала чоловіка-мільярдера з річницею

12:43

Телеведуча Раміна показала себе до "тюнінгу"

12:36

"Будуть потужні виклики": неочікуваний прогноз погоди від кліматолога на десятиліття

12:23

Мейхер порадувала шанувальників новим фото біля моря

12:22

Гороскоп на завтра 13 липня 2023: Раку - гроші, Терезам - нестача коштів

12:06

Рікі Мартін показав несподівано дорослих синів-підлітківВідео

11:54

Експерт з прибирання назвала головну помилку, яку роблять всіВідео

11:52

Розширив список професій, але скоротив терміни: КМУ змінив правила бронювання

11:50

Сильно схудла солістка групи KAZKA здивувала зовнішнім виглядом

11:25

Не спішіть викидати: 2 найкращі способи, як виправити огірки, які вибухнули

10:57

G7 дає "історичні" гарантії безпеки для України: ЗМІ розкрили формулу

10:52

Другий день саміту: всі подробиці про цілі Зеленського та очікування від НАТОВідео

10:45

На спідометрі 240, а їде 120: чому виробники машин обманюють водіїв

Реклама
10:09

Україну накриває нестабільна погода: будуть зливи, грози і пекельна спека

09:58

ЗСУ "перемелюють" резерви РФ і просуваються вперед на трьох напрямках фронту

09:55

Окупанти вдарили авіабомбою по селі в Харківській області

09:47

Тролебузіна і навіть Пофістав: топ-10 найсмішніших радянських імен

09:11

РФ вдарила "Шахедами" по об’єкту інфраструктури на Черкащині: є постраждалі

09:05

"Ядерні бомби на Київ, Одесу і Харків": експерт оцінив загрозу удару РФВідео

08:52

Чому випадає волосся: чого не вистачає в організмі і що робити

08:36

Про це знають одиниці: навіщо насправді роблять отвір в ручці сковороди

08:30

В адміністрації Байдена обговорюють, чи можуть дати Україні ракети ATACMS – NYT

08:16

Путін у Ердогана вже в кишеніПогляд

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Мода та краса
Мода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Лайфхаки
Кімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняПрання
Персони
Володимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти