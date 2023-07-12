"Путіна вже відкачують": Зеленського зустріли як героя на Раді Україна-НАТО

Володимир Зеленський сидить за великим круглим столом між президентом Туреччини Реджепом Ердоганом і прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком.

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Зеленський на Раді НАТО-Україна / Колаж Главред, фото скріншот з YouTube-каналу NATO News

У Вільнюсі 12 липня почалося перше інавгураційне засідання ради Україна-НАТО.

Відкрив засідання Ради НАТО-Україна генсек НАТО Єнс Столтенберг. Генсек НАТО привітав на засіданні президента України Володимира Зеленського.

На засіданні присутні глави держав і урядів країн-членів НАТО.

відео дня

Як видно на відео, президент України Володимир Зеленський сидить за великим круглим столом між президентом Туреччини Реджепом Ердоганом і прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком.

"Це, дійсно, історичний момент - союзники і Україна сидять пліч -о- плич, як рівні, щоб обговорювати наше спільне бачення євроатлантичної безпеки", – сказав в ході вступної промови Столтенберг.

Столтенберг також зазначив, що союзники повинні збільшити підтримку Україні, щоб допомогти їй "звільнити землі і стримувати майбутню російську агресію".

"На цьому саміті ми знову підтвердили, що Україна буде членом Альянсу. І ми прийняли рішення, які приведуть Україну ближче до НАТО. Сьогодні ми зустрічаємося як рівні, і я з нетерпінням чекаю того дня, коли ми зустрінемося як союзники", – підкреслив генсек.

На Раді Україна-НАТО присутні:

Ріші Сунак,

Олаф Шольц,

Джо Байден,

Єнс Столтенберг,

Борис Пісторіус,

Бен Уоллес,

Джастін Трюдо,

Ульф Крістерссон,

Реджеп Таїп Ердоган

Варто відзначити, що Зеленського зустріли лідери інших країн як героя. Президент зайшов до зали, де його довго вітали і не хотіли відпускати Джо Байден і Реджеп Ердоган. Момент зустрічі потрапив на відео.

У Мережі вже жартують, що президента країни агресора Володимира Путіна вже "відкачують у Кремлі".

Дивіться відео, як зустрилы Володимира Зеленського на Раді Україна-НАТО:

Рада Україна-НАТО: що потрібно знати

Рада Україна-НАТО замінила попередній формат співпраці - Комісію Україна-НАТО, яка не збиралася з 2017 року через блокування Угорщиною.

У новому форматі Україна буде "повноправним" членом за столом ради Україна – НАТО, а не тільки запрошеною країною для обговорень, як передбачає Комісія Україна-НАТО.

Україна зможе скликати зустрічі, коли забажає, і їй буде легше надавати інформацію про ситуацію на полі бою, повідомили ЗМІ.

Це також відкриє двері для широкого кола нових сфер співпраці, таких як обмін розвідданими та проведення спільних навчань.

Створення Ради має посприяти формуванню України як майбутнього члена НАТО, це допоможе максимально наблизити її до стандартів Альянсу, вважають дипломати. Створення Ради означатиме, що "31 союзник НАТО і Україна сидітимуть за одним столом на рівних умовах", заявляв Столтенберг.

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