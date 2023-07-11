Приїхав з несподіваним гостем: Зеленський прилетів до Вільнюса на саміт НАТО

Сьогодні, 11 липня, президент України Володимир Зеленський вперше з початку масштабного вторгнення Росії прибув у Вільнюс.
Як повідомляє видання LRT, Зеленський прилетів польським державним літаком.
Президент з командою прибув в аеропорт Вільнюса близько 15:45.
Повідомляється, що до Вільнюса приїхав Володимир Зеленський не один. На саміт НАТО несподівано прибула і перша леді України Олена Зеленська.
Цю інформацію журналістам підтвердив прессекретар президента Сергій Нікіфоров.
Очікується, що президент виступить о 18:00 за київським часом.
Саміт НАТО у Вільнюсі - що важливо знати
Сьогодні, 11 липня, у Вільнюсі розпочався саміт країн-членів НАТО. Також в ньому бере участь і Україна.
Київ хоче отримати запрошення приєднатися до Альянсу на саміті. При цьому Україна розуміє, що повноправним членом НАТО може стати тільки після закінчення війни з Росією.
Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі і глава МЗС Польщі Збігнєв Рау раніше висловили надію, що Україна вступить до Північноатлантичного альянсу за прискореною процедурою. Дипломати дотримуються точки зору, згідно з якою наявність Західної зброї на балансі ЗСУ спростить процеси євроатлантичної інтеграції Києва.
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