Приїхав з несподіваним гостем: Зеленський прилетів до Вільнюса на саміт НАТО

Президент України з командою прибув до аеропорту Вільнюса близько 15:45

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Володимир Зеленський прибув на саміт НАТО / Колаж Главред, фото president.gov.ua

Сьогодні, 11 липня, президент України Володимир Зеленський вперше з початку масштабного вторгнення Росії прибув у Вільнюс.

Як повідомляє видання LRT, Зеленський прилетів польським державним літаком.

Президент з командою прибув в аеропорт Вільнюса близько 15:45.

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Повідомляється, що до Вільнюса приїхав Володимир Зеленський не один. На саміт НАТО несподівано прибула і перша леді України Олена Зеленська.

Цю інформацію журналістам підтвердив прессекретар президента Сергій Нікіфоров.

Очікується, що президент виступить о 18:00 за київським часом.

Саміт НАТО у Вільнюсі - що важливо знати

Сьогодні, 11 липня, у Вільнюсі розпочався саміт країн-членів НАТО. Також в ньому бере участь і Україна.

Київ хоче отримати запрошення приєднатися до Альянсу на саміті. При цьому Україна розуміє, що повноправним членом НАТО може стати тільки після закінчення війни з Росією.

Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі і глава МЗС Польщі Збігнєв Рау раніше висловили надію, що Україна вступить до Північноатлантичного альянсу за прискореною процедурою. Дипломати дотримуються точки зору, згідно з якою наявність Західної зброї на балансі ЗСУ спростить процеси євроатлантичної інтеграції Києва.

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