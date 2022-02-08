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Діалог не закінчено: Путін заявив, що РФ готує відповідь США і НАТО щодо гарантій безпеки

8 лютого 2022, 06:37

Президент Володимир Путін заявив, що Захід проігнорував заклопотаності РФ щодо гарантій безпеки. У Росії домагатимуться відповіді на ключові питання.

Путина
Володимир Путін / Reuters

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Захід обійшов питання щодо "гарантій безпеки". У зв'язку з цим РФ готує відповідь США і ЄС.

Господар Кремля заявив під час пресконференції за підсумками зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном, що "діалог не закінчено", і Москва буде домагатися "відповіді на ключові питання".

"Підготуємо відповідь на той папір, який ми отримали з Брюсселя і Вашингтона (...) Направимо в Вашингтон і Брюссель. Там є дві речі, які можна обговорювати, вони, правда, другорядні. Будемо домагатися відповіді на ключові питання. У відповіді, яку ми отримали, я не буду розкривати кожну статтю, але щодо жодного з пунктів не просто немає відповіді "ні" або "так", їх просто обійшли. Я не вважаю, що на цьому наш діалог закінчено", - сказав Путін.

Президент РФ додав, що Макрон розповів про позицію Франції щодо "гарантій безпеки".

Переговори США та Росії з безпеки

17 грудня 2021 року МЗС Росії опублікувало два документи – проект договору РФ і США з гарантій безпеки і проект Угоди про заходи забезпечення безпеки Штатів, Росії та Північноатлантичного альянсу. У документах йдеться про те, що Москва вимагає гарантій від Вашингтона з питання відмови України від інтеграції в НАТО і нерозширення Альянсу на Схід.

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10 січня в Женеві відбулися переговори США та Росії з безпеки. Вони тривали понад вісім годин. Кремль вимагав від НАТО відмовитися від країн-членів, що вступили до Альянсу після 1997 року. За словами заступника міністра закордонних справ РФ Сергія Рябкова, НАТО нібито не лише завдає шкоди безпеці Росії, але і намагається перекласти країну на другорядну роль в європейській і міжнародній політиці.

26 січня стало відомо, що посол США в Росії Джон Салліван привіз до МЗС РФ письмову відповідь Вашингтона на російські пропозиції щодо безпеки. Як писало Bloomberg, Салліван доставив два документи: один - від США, другий - від НАТО.

1 лютого стало відомо, що США отримали письмову відповідь від Росії щодо так званих гарантій безпеки. Таку заяву зробив офіційний представник США на умовах анонімності, при цьому він відмовився розкрити зміст цього документа.

У свою чергу, президент РФ Володимир Путін заявив, що США і НАТО у своїх письмових відповідях щодо гарантій безпеки проігнорували російські заклопотаності.

2 лютого іспанська газета El Pais опублікувала повний текст відповіді США й НАТО на російські пропозиції щодо гарантій безпеки.

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