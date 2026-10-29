Чи може долар різко піти вгору: українцям розкрили прогноз на листопад

Ситуація залишатиметься досить динамічною, різких курсових коливань поки що не очікується, вважає Тарас Лєсовий.

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Українцям прогнозують ситуацію на валютному ринку / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Головне із заяв Лєсового:

Курс долара перебуватиме в межах 44,85–45,7 грн, а євро - 50–52 грн

Обсяг валютних інтервенцій протягом тижня може становити близько $1–1,2 млрд

Наступного тижня валютний ринок балансуватиме між військовими ризиками, інфляційним тиском та стабілізаційними заходами Нацбанку, заявив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий.

"За нашими прогнозами, протягом 2–8 листопада курс долара перебуватиме в межах 44,85–45,7 грн, а євро - 50–52 грн. І хоча ситуація залишатиметься досить динамічною, різких курсових коливань поки що не очікується", - підкреслив він у коментарі Главреду.

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За словами експерта, останнім часом валютний ринок постійно реагує на зовнішні обставини, але водночас зберігає певну внутрішню рівновагу, яка значною мірою забезпечується активними діями регулятора.

"Слід розуміти, що військовий тиск на економіку нікуди не зникне. Російські атаки на енергетичні об’єкти, виробничі потужності, склади та логістичну інфраструктуру залишатимуться одним із найбільших ризиків. Вони не лише завдають безпосередньої шкоди, а й змушують підприємства працювати в умовах постійного подорожчання виробничих процесів. До цього додається ситуація з вартістю пального. Адже будь-яке збільшення витрат на перевезення рано чи пізно позначається на ціні товарів", - попередив він.

/ Інфографіка: Главред

Аналітик не виключає, що протягом 2–8 листопада попит на валюту на міжбанківському ринку може перевищувати пропозицію на 20–25%. Отже, Нацбанк навряд чи зможе істотно скоротити свою присутність на ринку. Очікується, що обсяг валютних інтервенцій протягом тижня може становити близько $1–1,2 млрд.

"Разом з тим, готівковий сегмент продовжуватиме орієнтуватися на міжбанківський ринок. Курси в обмінних пунктах переважно змінюватимуться відповідно до тенденцій безготівкового ринку, а різниця між купівлею та продажем залишатиметься відносно невеликою. Однак у разі ситуативного зростання попиту спред може тимчасово розширюватися майже до 1 грн.", - прогнозує він.

Лєсовий додав, що поки що не спостерігаються передумови для ажіотажу на валютному ринку.

"Отже, наступного тижня боротьба між факторами, що тиснуть на валютний ринок, та стабілізаційними заходами Нацбанку триватиме. Однак очікується, що це не порушить загальну рівновагу, а стратегія "керованої гнучкості" вкотре дозволить ринку пройти нове випробування без різких валютних потрясінь", - резюмував він.

Аналітики прогнозують подальшу зміну курсу гривні

На думку експертів інвестиційної групи ICU, нещодавнє зростання курсу гривні пов’язане з послідовними діями Національного банку України. Регулятору вдається стабілізувати валютний ринок завдяки інтервенціям та контролю за співвідношенням попиту й пропозиції. Однак у перспективі НБУ може зменшити обсяги валютної підтримки, що призведе до більш помітних коливань курсу. У результаті гривня може поступово ослабнути, хоча, як очікують аналітики, цей процес залишатиметься контрольованим.

Курс долара - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, коли курс долара може підскочити. В Україні очікується сезонне збільшення попиту на іноземну валюту.

Як повідомляв Главред, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин заявив, що нова торговельна угода між США та Євросоюзом накладає суттєві фінансові зобов’язання на ЄС і має негативний характер щодо європейської валюти.

Нагадаємо, обміняти долари більше не так легко - які купюри конфіскують безповоротно. За послугу інкасо банки стягують комісію, яка зазвичай становить 7–10 % від суми іноземної валюти, що транспортується.

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Про персону: Тарас Лєсовий Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

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