Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Як Янукович": Сумська рознесла Астаф’єву після Радіодиктанту-2026

Христина Трохимчук
29 жовтня 2026, 14:26
google news Підпишіться
на нас в Google
Наталія Сумська різко розкритикувала Дашу Астаф’єву за випадок на адресу хейтерів.
Наталія Сумська розкритикувала Дашу Астаф’єву
Наталія Сумська розкритикувала Дашу Астаф’єву / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталія Сумська; скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

  • Як Даша Астаф'єва відповіла хейтерам у прямому ефірі
  • Чому Наталія Сумська розкритикувала вчинок співачки

Народна артистка України Наталія Сумська розкритикувала Дашу Астаф'єву, яка після прочитання тексту Радіодиктанту національної єдності прямо в ефірі різко відповіла своїм хейтерам. Своїми думками актриса поділилася у коментарі до YouTube-каналу "Суб'єктивний Смальчук".

Співачка, яка зіткнулася в соцмережах зі шквалом критики через своє минулі зйомки для чоловічого глянцевого журналу, наприкінці ефіру не стрималася і зробила гучну заяву.

відео дня

"Хочу сказати всім своїм хейтерам. Встав і вийшов", - промовила Астаф’єва й ефектно кинула ручку на стіл.

Даша Астафʼєва відповіла хейтерам
Даша Астаф’єва відповіла хейтерам / скрін з відео

Відео з відповіддю Даші Астаф'євої хейтерам дивіться тут.

Втім, Наталія Сумська, яка сама читала текст радіодиктанту у 2025 році, залишилася не в захваті від такого вчинку. На думку актриси, подібні емоційні сплески зміщують акцент з головної мети заходу.

"Це було занадто і не дуже дотепно, але людина не стрималася і видала себе таким чином, що її все-таки зачепили ті докори людей, які напередодні написання диктанту були адресовані їй. Я так це сприйняла. Очевидно, вона планувала це зробити й встигла за ці півсекунди. Я навіть не розчула це останнє слово. Я сиділа десь за четвертим столом і потім перепитала, що саме вона сказала, бо вловила лише цей жест - кидання авторучки", - зазначила Сумська.

Наталія Сумська
Наталія Сумська читала радіодиктант у 2025 році / фото: instagram.com, Наталія Сумська

Більше того, народна артистка провела несподівану паралель між вчинком Астаф’євої та поведінкою екс-президента України Віктора Януковича, який під час прес-конференції нервово зламав ручку і став героєм мемів.

"Це нагадує, як Янукович колись ламав ручку. Але мова не про це, мова - про єдність. А бачите, акцент змістився зовсім на інші речі, які сьогодні неактуальні", - підсумувала Наталія Сумська.

Наталія Сумська
Наталія Сумська / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Ірина Горова поділилася болючими спогадами про шлюб із Потапом у новому інтерв’ю. Продюсерка зізналася, що здогадувалася про можливі зради чоловіка з Настею Каменських з перших днів появи артистки в їхньому спільному проєкті.

Також переможець "МастерШеф. Професіонали" Павло Серветник повідомив про загибель на фронті свого брата Максима. Переживши важкі поранення, контузії та клінічну смерть на передовій, захисник продовжував службу до останнього подиху.

Читайте також:

Про персону: Даша Астаф’єва

Дар’я (Даша) Вікторівна Астаф’єва - українська модель, співачка, актриса, телеведуча та волонтерка. Солістка гурту NikitA (2008-2017), повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Даша Астафьева Наталія Сумська новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Чи може долар різко піти вгору: українцям розкрили прогноз на листопад

Чи може долар різко піти вгору: українцям розкрили прогноз на листопад

14:45Економіка
Росія атакувала Чернігів, Кременчук і Запоріжжя: є загиблі та поранені

Росія атакувала Чернігів, Кременчук і Запоріжжя: є загиблі та поранені

13:33Україна
"Жахливий удар": у Дніпрі зросла кількість поранених після "прильоту" по вокзалу

"Жахливий удар": у Дніпрі зросла кількість поранених після "прильоту" по вокзалу

12:51Україна
Реклама

Популярне

Більше
Землю охопить магнітна буря червоного рівня: коли почнеться 5-бальний шторм

Землю охопить магнітна буря червоного рівня: коли почнеться 5-бальний шторм

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика та собакою за 38 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика та собакою за 38 с

Без морозилки й зайвого клопоту: як заготовити капусту для голубців на зиму

Без морозилки й зайвого клопоту: як заготовити капусту для голубців на зиму

Як почистити килим содою: простий спосіб прибрати неприємні запахи

Як почистити килим содою: простий спосіб прибрати неприємні запахи

Садівники закопують сирі яйця під рослинами: у чому користь методу

Садівники закопують сирі яйця під рослинами: у чому користь методу

Останні новини

15:11

30 жовтня не можна пліткувати та конфліктувати: яке церковне свято

14:48

Навіщо класти яєчну шкаралупу до білої білизни: незвичайний лайфхак

14:45

Чи може долар різко піти вгору: українцям розкрили прогноз на листопад

14:29

"Без зайвих емоцій": Випусковий редактор ТСН - відверто про "Єдині Новини" новини компанії

14:26

"Як Янукович": Сумська рознесла Астаф’єву після Радіодиктанту-2026Відео

Трамп підігрує Путіну через страх програшу і гроші, але в листопаді все зміниться – ОгризкоТрамп підігрує Путіну через страх програшу і гроші, але в листопаді все зміниться – Огризко
14:21

"Вовки-одиначки": люди, народжені в конкретні 4 місяці, люблять бути самі по собі

14:17

Вимикати опалення на ніч чи знижувати температуру: як заощадити взимку

13:51

Цвіль зникне миттєво: простий спосіб відчистити ванну кімнатуВідео

13:49

Навіщо піну для гоління розпилюють в унітазі: несподіваний ефект

Реклама
13:38

Пізніше, ніж багато хто думає: коли малеча готова до дитсадка

13:33

Росія атакувала Чернігів, Кременчук і Запоріжжя: є загиблі та поранені

13:16

"Одразу почала ревнувати": Горова вперше розповіла про зради Потапа з Каменських

13:11

Скандал навколо "Моршинської": Радіну звинуватили в маніпуляціях і заангажованості

12:51

"Жахливий удар": у Дніпрі зросла кількість поранених після "прильоту" по вокзалу

12:29

Чому не можна класти килимок впритул до вхідних дверей

12:21

В Україні хочуть заборонити весь російськомовний культурний продукт: що відомо

12:11

Китайський гороскоп на завтра, 30 жовтня: Зміям - відмова, Тиграм - делікатність

11:55

Українців можуть позбавити навіть єдиного житла: кому загрожує покарання

11:53

"Не варто було говорити правду": Трампа висміяли за слова про справу Майка Тайсона

11:34

РФ вдарила по вокзалу у Дніпрі, загинули 13 людей: деталі трагедії

Реклама
11:26

Переможець "МастерШеф. Професіонали" втратив брата на фронті: "Залишилася дитина"Відео

11:16

В ISW розкрили справжні цілі Кремля на переговорах щодо України

11:07

Як зняти скотч з паперу, щоб не пошкодити документ - крутий лайфхак

11:00

Український бренд PRACTIK представив нову лінійку їжі для собак і котів за концепцією Longevity новини компанії

10:58

Геловін по-українськи: навіщо наші предки перевдягалися в чортів і що приховує свято Маланки

10:57

Ремонт пралки більше не потрібен: як швидко виявити та усунути протіканняВідео

10:56

Екс-нардеп Луценко нагадав про "дивний обмін" і корупцію в оточенні голови Держвідновлення Івана Федорова

10:45

У США померла актриса, лауреатка премії "Оскар"

10:40

Камалія знялася на БТР у військовій формі і потрапила у скандал - що вона відповілаВідео

10:28

У Москві розвертають літаки: в Росії скаржаться на наймасштабнішу атаку дронів

10:15

Названо причину смерті Хайден Панеттьєрі: розслідування завершено

09:51

У Чорнобильській зоні виявили дуже рідкісний гриб: чим його вигляд дивує людей

09:48

"Сильно захворіла": Олена Тополя ухвалила складне рішення

09:30

Чому старі IT-бібліотеки дорого обходяться бізнесу: Антон Асєєв, CEO SharksCode новини компанії

09:20

Графіки не діють: у Києві запровадили екстрені відключення електроенергії

09:17

Переговори щодо України можуть відкласти: у Кремлі назвали несподівану причину

09:11

Найсмачніша закуска за 5 хвилин: рецепт маринованого сала по-українськи

08:31

Обстановка після перемирʼя на Херсонщині загостриться - військовий розкрив план РФ

08:17

Україна розробила план щодо виключення Росії з ООН - Foreign Policy

07:40

Землю охопить магнітна буря червоного рівня: коли почнеться 5-бальний шторм

Реклама
07:16

В США відмовляються розслідувати обмеження роботи Starlink в Україні

06:37

Росіяни у Башкортостані і Луганську здригалися від вибухів: що атакували дрони

05:11

Пральна машина відпирає не гірше, але споживає значно менше світла: який режим обрати

05:10

Які знаки зодіаку ось-ось стануть щасливішими: життя заграє новими барвами

04:22

Газ горить жовтим або червоним полум’ям: що потрібно перевірити

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика та собакою за 38 с

03:33

Без морозилки й зайвого клопоту: як заготовити капусту для голубців на зиму

02:32

Чому Трамп різко змінив ставлення до Росії: ексглава МЗС розкрив справжню причину

28 жовтня, середа
22:53

Калюжа під ящиком для овочів і запах цвілі: яку деталь холодильника забувають чистити

22:53

Духовка знову блищатиме: як відмити застарілий жир без дорогих засобів

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Регіони
Новини ХарковаНовини ЖитомираНовини ПолтавиНовини ОдесиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини Тернополя
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти