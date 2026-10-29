"Як Янукович": Сумська рознесла Астаф’єву після Радіодиктанту-2026

Наталія Сумська різко розкритикувала Дашу Астаф’єву за випадок на адресу хейтерів.

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Наталія Сумська розкритикувала Дашу Астаф’єву / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталія Сумська; скріншот із відео

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Як Даша Астаф'єва відповіла хейтерам у прямому ефірі

Чому Наталія Сумська розкритикувала вчинок співачки

Народна артистка України Наталія Сумська розкритикувала Дашу Астаф'єву, яка після прочитання тексту Радіодиктанту національної єдності прямо в ефірі різко відповіла своїм хейтерам. Своїми думками актриса поділилася у коментарі до YouTube-каналу "Суб'єктивний Смальчук".

Співачка, яка зіткнулася в соцмережах зі шквалом критики через своє минулі зйомки для чоловічого глянцевого журналу, наприкінці ефіру не стрималася і зробила гучну заяву.

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"Хочу сказати всім своїм хейтерам. Встав і вийшов", - промовила Астаф’єва й ефектно кинула ручку на стіл.

Даша Астаф’єва відповіла хейтерам / скрін з відео

Відео з відповіддю Даші Астаф'євої хейтерам дивіться тут.

Втім, Наталія Сумська, яка сама читала текст радіодиктанту у 2025 році, залишилася не в захваті від такого вчинку. На думку актриси, подібні емоційні сплески зміщують акцент з головної мети заходу.

"Це було занадто і не дуже дотепно, але людина не стрималася і видала себе таким чином, що її все-таки зачепили ті докори людей, які напередодні написання диктанту були адресовані їй. Я так це сприйняла. Очевидно, вона планувала це зробити й встигла за ці півсекунди. Я навіть не розчула це останнє слово. Я сиділа десь за четвертим столом і потім перепитала, що саме вона сказала, бо вловила лише цей жест - кидання авторучки", - зазначила Сумська.

Наталія Сумська читала радіодиктант у 2025 році / фото: instagram.com, Наталія Сумська

Більше того, народна артистка провела несподівану паралель між вчинком Астаф’євої та поведінкою екс-президента України Віктора Януковича, який під час прес-конференції нервово зламав ручку і став героєм мемів.

"Це нагадує, як Янукович колись ламав ручку. Але мова не про це, мова - про єдність. А бачите, акцент змістився зовсім на інші речі, які сьогодні неактуальні", - підсумувала Наталія Сумська.

Наталія Сумська / інфографіка: Главред

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