В Україну вперше за чверть століття приїде президент Франції: Зеленський проведе зустріч з Макроном

Зустріч Зеленського та Макрона відбудеться 8 лютого у Києві / УНІАН

У вівторок, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський у Києві проведе зустріч з главою Франції Еммануелем Макроном. Це перший візит французького глави держави за останні 24 роки. Візит відбудеться на тлі загрози військового вторгнення РФ на територію української держави. Перед цим Макрон поїде до Москви на зустріч з російським президентом Володимиром Путіним.

Як розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час свого брифінгу, Макрон вже завтра приїде в Україну для перемовин з українським гарантом Зеленським. Діалог лідерів двох держав буде проходити на тлі загрози російської військової інтервенції.

читайте такожМакрон хоче стати героєм, який врятував Україну від вторгнення РФ - Рolitico"Завтра у Києві перебуватиме президент Франції Еммануель Макрон, з яким проведе перемовини президент України Володимир Зеленський. Це буде перший візит французького лідера в Україну за 24 роки", - сказав дипломат.

Кулеба додав, що також очікується приїзд глави французького МЗС Жана Ів Ле Дріана.

Візит Макрона до Києва офіційно підтвердили в Єлисейському палаці.

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Нагадаємо, 7 лютого Макрон здійснить візит до Москви, де проведе зустріч з президентом РФ Путіним. Мета поїздки - перемовини щодо ситуації, пов'язаної з можливим військовим вторгненням Росії в Україну. Макрон хотів би отримати сигнал про деескалацію ситуації. При цьому він натякнув, що Заходу, можливо, доведеться піти на компроміс з російською державою.

Загроза військового вторгнення Росії в Україну

Американські журналісти видань Washington Post та New York Times з посиланням на політиків і чиновників з США, опублікували статті, в яких йшлося про новий план Росії з військової інтервенції на територію України. Вказувалося, що джерела оперували інформацією розвідки.

Згідно з відомостями, Москва планує використати фейкові відеоматеріали з нібито "нападом українців" на російськомовне населення на сході України. Інформацію підтвердив офіційний Вашингтон.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков сказав, що подібні дані раніше вже публікувалися, втім, "так нічого і не відбувалося".

В уряді Британії заявили, що Лондон впевнений у планах Москви створити привід для реалізації сценарію військової операції проти України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що інформація про новий план Москви проти Києва була отримана українською стороною ще до її офіційного оприлюднення. Дипломат не виключив будь-які небезпечні сценарії з боку РФ.

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