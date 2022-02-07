Макрон у Москві зустрівся з Путіним через Україну: перші подробиці

Переговори Путіна і Макрона почалися в столиці Росії.
Увечері, 7 лютого, президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з російським президентом Володимиром Путіним у Москві.
Як відомо, Макрон відправився на зустріч обговорити ситуацію в Україні і нарощування Росією військ біля кордонів.
Також на порядку денному безпека в Європі.
Що заявив Макрон
Президент Франції заявив, що сьогоднішня розмова може почати шлях деескалації.
"Нам потрібно знайти спільну відповідь, яка дозволить уникнути війни. Необхідно, щоб у питанні безпеки всі повели себе відповідально, діалог необхідний", - сказав Макрон.
Що сказав Путін
Путін заявив про наявність"загальної заклопотаності" Росії і Франції у сфері безпеки в Європі і висловив подяку за участь у виробленні рішень і готовності обговорювати тему.
При цьому Путін підкреслив, що Франція бере фундаментальну участь в європейській безпеці, в тому числі розробці Мінських угод і організації нормандського формату.
Мета поїздки Макрона в Москву
Як заявляв Макрон, мета поїздки - переговори щодо ситуації, пов'язаної з можливим військовим вторгненням Росії в Україну.
Макрон хотів би отримати сигнал про деескалацію ситуації. При цьому він натякнув, що заходу, можливо, доведеться піти на компроміс з Російською державою.
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Макрон прибуде до Києва
8 лютого, після зустрічі з Путіним французький президент відправиться в Україну.
До Києва Макрон зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.
Це перший візит французького глави держави за останні 24 роки. Візит відбудеться на тлі загрози військового вторгнення РФ на територію Української держави.
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