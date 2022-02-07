Макрон у Москві зустрівся з Путіним через Україну: перші подробиці

Путін і Макрон / Reuters

Увечері, 7 лютого, президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з російським президентом Володимиром Путіним у Москві.

Як відомо, Макрон відправився на зустріч обговорити ситуацію в Україні і нарощування Росією військ біля кордонів.

Також на порядку денному безпека в Європі.

Що заявив Макрон

Президент Франції заявив, що сьогоднішня розмова може почати шлях деескалації.

"Нам потрібно знайти спільну відповідь, яка дозволить уникнути війни. Необхідно, щоб у питанні безпеки всі повели себе відповідально, діалог необхідний", - сказав Макрон.

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Що сказав Путін

Путін заявив про наявність"загальної заклопотаності" Росії і Франції у сфері безпеки в Європі і висловив подяку за участь у виробленні рішень і готовності обговорювати тему.

При цьому Путін підкреслив, що Франція бере фундаментальну участь в європейській безпеці, в тому числі розробці Мінських угод і організації нормандського формату.

Мета поїздки Макрона в Москву

Як заявляв Макрон, мета поїздки - переговори щодо ситуації, пов'язаної з можливим військовим вторгненням Росії в Україну.

Макрон хотів би отримати сигнал про деескалацію ситуації. При цьому він натякнув, що заходу, можливо, доведеться піти на компроміс з Російською державою.

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Макрон прибуде до Києва

8 лютого, після зустрічі з Путіним французький президент відправиться в Україну.

До Києва Макрон зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Це перший візит французького глави держави за останні 24 роки. Візит відбудеться на тлі загрози військового вторгнення РФ на територію Української держави.

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