Десятки вибухів та яскраве зарево: дрони атакували важливий завод РФ у Рязані

Рязанський НПЗ - один із стратегічних заводів окупантів.

https://glavred.net/world/desyatki-vzryvov-i-yarkoe-zarevo-drony-atakovali-vazhnyy-zavod-rf-v-ryazani-10715645.html Посилання скопійоване

Вибухи в Рязані / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

Рязань атакували невідомі безпілотники

Під удар потрапив нафтопереробний завод

На НПЗ зафіксована пожежа

В ніч на 15 листопада невідомі безпілотники масовано атакували Рязанську області Росії. У місті оголошували повітряну тривогу, місцеві чули вибухи та бачили пожежу.

Зокрема, близько 04:00 почалася атака на нафтопереробний завод. Місцеві жителі повідомляли про понад 10 вибухів.

відео дня

Пізніше у мережі з'явилися фото та відео НПЗ, охопленого вогнем.

Варто зауважити, що Рязанський НПЗ належить "Роснефті". Це один із стратегічних заводів окупантів, який, зокрема, виробляє авіаційне паливо для військових літаків. Він також важливий для паливного забезпечення Московського регіону та інших областей. Річна потужність переробки складає 17,1 мільйона тонн нафти.

Вибухи в Рязані – відео:

Удари по російських НПЗ

Військовий експерт, екс-співробітник Служби безпеки України Іван Ступак вважає, що українські удари дійсно можуть якщо не поховати російську нафтову галузь, то поставити її на коліна.

Він наголосив, що Україні потрібно працювати в цьому напрямку, тут важлива системність.

"Ми б'ємо по таких об'єктах на території РФ уже рік із гаком, але особливо активними ці удари стали тільки в останні чотири місяці. Так, можливо, поки що великих результатів немає, але потрібно продовжувати, і рано чи пізно точка неповернення (або точка перелому) настане", - каже експерт.

НПЗ / Інфографіка: Главред

Вибухи в Росії - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 13 листопада у 10 областях країни-агресорки Росії гриміли потужні вибухи. Місцеві жителі скаржились не лише на гучні "хлопки", але й на вогняний дощ у небі.

У ніч на 12 листопада в місті Будьонівськ Ставропольського краю РФ прогриміли вибухи. Ударні безпілотники атакували хімічне підприємство "Ставролен".

У ніч на 11 листопада Саратовську область країни-агресора РФ масовано атакували безпілотники. Вибухи прогриміли в Саратові та Енгельсі. Місцеві жителі повідомили про пожежу та "приліт" по об'єкту нафтової промисловості.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред