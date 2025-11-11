'Прильоти' в Саратові та Енгельсі: дрони атакували нафтові об'єкти РФ

Коротко:
- У Саратовській області РФ прогриміла серія вибухів
- Вибухи чули в Саратові та Енгельсі
- Попередньо, удар припав на Саратовський нафтопереробний завод
У ніч на 11 листопада Саратовську область країни-агресора РФ масовано атакували безпілотники. Вибухи прогриміли в Саратові та Енгельсі. Місцеві жителі повідомили про пожежу та "приліт" по об'єкту нафтової промисловості.
Повітряну тривогу через загрозу безпілотників у Саратовській області оголосили ще близько 22-ї години 10 листопада. Росавіація повідомила про обмеження на прийом і випуск літаків в аеропорту в Саратові. Місцевий губернатор попереджав про загрозу дронів для регіону.
Незабаром російські Telegram-канали повідомили про серію гучних вибухів в Енгельсі та Саратові.
Як стверджують очевидці, у Саратові прогриміло близько п'яти-семи сильних вибухів. Також росіяни чули звуки гулу моторів у небі та бачили яскраві спалахи.
За попередньою інформацією, безпілотники вразили Саратовський нафтопереробний завод, повідомив моніторинговий канал Exilenova+.
Дивіться відео - У Саратовській області РФ прогриміли вибухи, спалахнула пожежа:
Тим часом місцева влада повідомляє про нібито удари безпілотників по цивільній інфраструктурі в Саратовській області.
"У результаті атаки БпЛА є пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури", - зазначив російський губернатор.
Офіційного підтвердження атаки на Саратовський НПЗ на момент публікації не надходило.
Довідка. Саратовський нафтопереробний завод - одне з найстаріших нафтопереробних підприємств РФ. Станом на 2023 рік обсяг переробки нафти склав 4,8 млн тонн.
Успішні операції ЗСУ в тилу ворога - останні новини
Як писав Главред, у ніч на 16 жовтня підрозділи Сил спеціальних операцій вразили Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області Росії. Підприємство задіяне в забезпеченні потреб Збройних сил Росії.
3 листопада в Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що в ніч на 3 листопада було уражено Саратовський НПЗ і низку об'єктів логістики армії РФ. Було зафіксовано влучання в об'єкт і пожежу в районі комплексу нафтопереробних установок ЕЛОУ АВТ-6.
6 листопада на Стерлітамакському нафтохімічному заводі (СНХЗ) у російській Республіці Башкортостан знову прогримів вибух. Це підприємство вже зазнавало удару дронів у ніч на 4 листопада. За інформацією російського пабліка Astra, причиною вибуху стало нібито падіння уламків безпілотника.
У ніч на 8 листопада на території Росії сталася масштабна атака дронів. У соціальних мережах повідомляли про численні вибухи в Саратовській області, а також про перебої з електропостачанням у кількох районах Волгоградської області.
