Депутат Держдуми Гурулєв закликав бомбити авіацією одне з російських міст

Депутат РФ Андрій Гурулєв закликав "бомбити" Білгородський населений пункт Шебекіно на кордоні з Україною.

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Андрій Гурулєв закликав бомбити Білгородську область / Колаж Главред, фото скріншот з відео, соцмережі

У Росії депутат Держдуми Андрій Гурулєв закликав починати "бомбардування" міста Шебекіно, який знаходиться на кордоні з Україною.

В ефірі у російського пропагандист Володимира Соловйова Гурулєв заявив, що потрібно "бомбити" в Білгородський області. Соловйов від почутого ледь не вибухнув.

Саме так Гурулєв вважає, що потрібно боротися з "прильотами" по прикордонному Шебекіно.

"Треба точково душити і довбати. Зокрема, щодо Шебекіно, я думаю, там авіація розбереться планувальними авіабомбами. Ну, так більше не можна", - заявив Гурулєв.

А у Соловйова трапилася істерія. Він заявив, що проблеми треба створювати українцям, "забравши Харків і Харківську губернію".

Депутат РФ закликав" бомбити " Шебекіно / скріншот

Операція добровольців Росії в Бєлгородській області

У мережі 22 травня були опубліковані заяви російського добровольчого корпусу і Легіону Свобода Росії, згідно з якими загони почали військову операцію зі звільнення Бєлгородської області.

Військові виконували завдання на КПП Грайворон і в декількох населених пунктах регіону. Вони завдавали ударів по окупантах РФ.

У військовій розвідці Міноборони України вважають, що добровольці Росії проводять роботу над демілітаризацією Бєлгородської області і створенню смуги безпеки, щоб відсунути окупаційні війська РФ від українського кордону.

У рейді беруть участь тільки громадяни Росії.

У Міноборони окупантів РФ 23 травня повідомили про нібито "знищення" сил і засобів добровольців у Білгородській області. У відповідь Російський добровольчий корпус попередив окупантів Росії про новий удар.

Дивіться відео про те, як республіки в Білгороді, Курську та Брянську стануть поясом безпеки:

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