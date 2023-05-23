"Можуть піти на Москву": Світан розповів про наслідки прориву під Бєлгородом

Світан підкреслив, що події, які відбуваються в Бєлгородській області, можуть трапитись, наприклад, в Брянській чи Курській областях.

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Світан розповів про наслідки прориву під Бєлгородом / Колаж: Головред, фото: особистий архів Романа Світана, скріншот з відео

Легіон Свобода Росії і російський добровольчий корпус 22 травня зайшли на територію Бєлгородської області. Наразі ці сили продовжують просуватися вглиб території країни-агресорки Росії. Зрештою, російські ополченці можуть дійти до Москви. Таку думку висловив полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан в ефірі 24 каналу.

Як зазначив Світан, події, які відбуваються в Бєлгородській області, можуть трапитись, наприклад, в Брянській чи Курській областях. Це змусить командування російської армії перекидати військові частини, техніку та обмежену кількість боєприпасів з лінії фронту до цих областей. Особливо це буде актуально на тих ділянках фронту, де передбачаються прориви з боку Збройних Сил України.

"Тому ми уважно спостерігаємо за розвитком цієї ситуації і будемо підтримувати росіян, які виконують це завдання", - сказав військовий експерт.

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За його словами, спочатку до Бєлгородської області будуть перекинуті частини розвідувального управління Генштабу російської армії. У складі цих сил будуть представники Головного розвідувального управління (ГРУ), які спробують якось нівелювати цю ситуацію та зупинити просування російського визвольного війська на територію РФ.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

"Вони, в залежності від оперативних обставин, які будуть складатися, почнуть рухатись, найімовірніше, в бік Москви – в центр ухвалювання рішень. Можливо, вони будуть змінювати свої напрямки, завдання", - зауважив Світан.

Він підкреслив, що російські війська почнуть відводити свої сили до Бєлгородської області, зокрема, ГРУ та ПДВ. У зв'язку з цим підрозділи, які були заплановані для розгортання, наприклад, в районі Бахмута, будуть перекинуті на Белгородщину для блокування Російського добровольчого корпусу. А це дуже добре для українських частин, які мають піти в наступ.

Ситуація у Білгородській області

22 травня вранці у Мережі з'явилася інформація про те, що російські добровольці Легіон Свобода Росії і російський добровольчий корпус почали свою військову операцію в прикордонних районах Білгородської області. Рейди були і в Брянській області. Також відомо, що на Білгородщині знищено контрольно-пропускний пункт РФ.

Як зазначили у Головному управлінні розвідки Міноборони України, Легіон Свобода Росії і РДК на Білгородищині проводять операцію зі створення смуги безпеки для захисту мирних українців. В операції беруть участь виключно громадяни РФ.

Вранці 23 травня добровольці Легіону Свобода Росії заявили, що операція зі звільнення Бєлгородської області країни-агресорки Росії продовжується. Бійці просуваються вперед, зустрівши світанок на території, яку вони вже зайняли.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що події у Бєлгородській області РФ спричинили паніку в російському інформаційному просторі. На російську владу та армію полилася критика за нездатність зміцнити кордони і слабкість укріплень, які були зведені у регіонах.

Дивіться відео, в якому російський правозахисник Марк Фейгін розповів про бої за Бєлгород:

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