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Гроші від продажу Абрамовичем "Челсі" хотіли віддати Ізраїлю, а не Україні - Telegraph

Дмитро Відоменко
28 листопада 2023, 22:45
Після нападу ХАМАС на Ізраїль обговорювалася пропозиція послати гроші Романа Абрамовича з продажу клубу "Челсі" Ізраїлю, а не Україні, пишуть британські ЗМІ.
Абрамович, Челсі
Гроші від продажу Романом Абрамовичем лондонського "Челсі" хотіли віддати Ізраїлю, а не Україні - Telegraph / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Після нападу ХАМАС на Ізраїль країнами Заходу обговорювалася пропозиція перенаправити гроші, які отримав російський олігарх Роман Абрамович за угоду з продажу лондонського "Челсі" (у розмірі 2,34 мільярда фунтів стерлінгів) Ізраїлю, а не Україні (як то планувалося раніше). Про це пише британське видання Telegraph з посиланням на власні джерела, близькі до переговорів.

Причому, що характерно, вони висловлюють протилежні думки про те, чи була це ідея самого олігарха або Ізраїлю, громадянство якого він отримав в 2018 році.

Інсайдер, добре знайомий з позицією Великобританії, каже, що гроші все ще знаходяться в підвішеному стані через побоювання олігарха, що в Кремлі негативно відреагують на таку допомогу Україні.

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"Абрамович не хоче, щоб у Росії засуджували його за те, що він витратив гроші на потреби України", - сказав він.

Стверджується, що Абрамович не тільки розглядав передачу фонду на гуманітарні цілі в Ізраїлі, а й пропонував варіант допомоги жертвам недавнього землетрусу в Туреччині.

Інші джерела кажуть, що обговорення велися в Ізраїлі, а сам олігарх про них не знав. Є навіть дані, що Уряд Великобританії рішуче відмовився від цієї ідеї.

"Я знаю, що під час державних візитів ізраїльтяни запитували Великобританію, оскільки Роман - такий великий донор в Ізраїлі, чи не могли б вони розглянути можливість видачі ліцензії на будь - які його активи, не тільки "чЧелсі", для пожертвування на відновлення в Ізраїлі", - сказали інсайдери.

Нагадаємо, навесні минулого року Великобританія ввела санкції проти семи російських олігархів через війну Росії проти України.

Під обмеження потрапили Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Ігор Сечин та інші близькі до президента Росії Володимира Путіна олігархи, повідомили на сайті британського уряду.

Обмеження накладено приблизно на 15 млрд фунтів стерлінгів (майже 20 млрд доларів), якими володіють ці олігархи. Санкції включають заморожування активів, заборону на Угоди в Британії, а також заборону на в'їзд в країну.

Через це Абрамович був змушений продати "Челсі". Американський мільярдер Тодд болі заплатив за клуб 2,5 мільярда фунтів стерлінгів, і після витрат, пов'язаних з угодою, залишилося 2,3 млрд фунтів стерлінгів.

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Челси Роман Абрамович новини спорту війна Росії та України Напад ХАМАС на Ізраїль
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