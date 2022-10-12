УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Дати більше ППО: генсек НАТО заявив про збільшення військової допомоги Україні

12 жовтня 2022, 16:01

Столтенберг підкреслив, що масовані обстріли українських міст з боку РФ демонструють нагальну потребу України в більшій кількості ППО.

Йенс Столтенберг
Столтенберг заявив про збільшення військової допомоги Україні / Reuters

На тлі масованих російських обстрілів українських міст генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про збільшення військової допомоги Україні. За його словами, зараз головним пріоритетом є відправка нашій державі додаткових систем протиповітряної оборони для реалізації права на самооборону. Про це він сказав, прибувши на міністерську зустріч держав Альянсу в Брюсселі, пише The Washington Post.

"Ми розглянемо, як збільшити підтримку України і головним пріоритетом буде посилення протиповітряної оборони України", - сказав Столтенберг.

Генсек НАТО назвав недавні ракетні атаки з боку РФ ознакою слабкості кремлівського диктатора Володимира Путіна. За його словами, зараз у Путіна закінчуються альтернативи.

"Україна має імпульс і продовжує домагатися значних успіхів на фронті, тоді як Росія все частіше вдається до жахливих атак проти українських міст. Вбиті цивільні, зруйнована критична інфраструктура... Крім того, армія РФ здійснює серйозні атаки на енергетичну систему України напередодні зими", - сказав він.

Столтенберг підкреслив, що такі дії Росії демонструють нагальну потребу України в більшій кількості ППО.

"Потрібні різні типи систем ППО - малої дальності, великої дальності, системи ППО проти балістичних ракет, крилатих ракет, дронів, різних систем для різних завдань", - резюмував він.

Військова допомога Україні

Нагадаємо, що США мають намір провести роботу щодо прискорення поставок Україні систем протиповітряної оборони. Вашингтон буде домагатися відправки Києву ППО настільки швидко, наскільки це можливо.

Також повідомлялося, що Збройні сили України отримали від США ще 4 реактивні артилерійські системи HIMARS. Крім того, вже зовсім скоро ЗСУ отримають і зенітні ракетні комплекси NASAMS.

Зазначимо, що наприкінці вересня посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що Берлін планував вже в жовтні передати Україні ППО IRIS-T. За її словами, на політичному рівні вже прийнято рішення про передачу Києву озброєння, якого немає на балансі навіть німецької армії.

Новини по темі:

НАТО військова допомога Йенс Столтенберг війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

17:04

Олександр Педан показав рідкісне фото своєї "гранатової" дружини

16:55

"Досить бухати, хлопці! Весь світ регоче!": Ветлицька обложила росіян

16:48

Командир кинув і втік: "чмобік" здався в полон у першому бою і розповів про купу проблем в армії РФВідео

16:45

"Старий людоїд!": Тіна Кароль рознесла Путіна прокльонами

16:43

Починається кривавий період: Україну чекають масові руйнування і лиха - гороскопВідео

Реклама
16:23

Рамштайн-6: ЗСУ змінили динаміку війни, допомога Україні посилиться - ПентагонВідео

16:23

Прикмети на 13 жовтня: які 2 речі не можна робити в найнебезпечніший день жовтняВідео

16:09

"Путіна хочуть зробити цапом відбувайлом": дипломат розповів про переговори наближених диктатора із ЗаходомВідео

16:07

"Перестаньте постити Земфіру": Осадча закликала українців не шукати "хороших росіян"

16:01

Дати більше ППО: генсек НАТО заявив про збільшення військової допомоги Україні

15:56

"Сподіваюся, що наступного року ми тебе звільнимо": Сенцов емоційно звернувся до Криму

15:11

В Україні впадуть ціни на яйця: коли чекати різкого зниженняВідео

15:08

Зірка Теорії великого вибуху Кейлі Куоко вагітна первістком

15:05

ФСБ підготувала план відступу для своїх офіцерів з окупованої УкраїниВідео

15:01

Зима буде дуже важкою: коли чекати аномальних морозівВідео

14:53

Єфросиніна гнівно обрушилася на росіян, які пораділи ракетним ударам по УкраїніВідео

14:52

6-річна дівчинка втратила обидві ноги через обстріл окупантами НікополяФотоВідео

14:49

Путіна чекає смерть: його усунуть впливові в РФ люди - ОгризкоВідео

14:23

Окупанти залишилися відразу без 4 вертольотів: ЗСУ за 18 хвилин покошмарили війська ПутінаВідео

14:21

Ксенія Мішина в спідній білизні оголила сталевий прес і похизувалася чудесами гнучкості

Реклама
14:14

В Італії українці провчили італійця за прапор РФ: закидали яйцями і змусили знятиВідео

14:07

"Можна разок": росіянка в Німеччині закликала Путіна бомбити ДрезденВідео

14:06

Видавлювати по краплі: як заощадити воду в домашніх умовах

13:37

РФ розпадеться або її контролюватиме Захід: дипломат пояснив, що в Росії є 2 варіанти майбутньогоВідео

13:27

Смачні млинці на Покрову Пресвятої Богородиці, які приносять багатство в будинок: швидкий рецептВідео

13:00

Гороскоп на завтра 13 жовтня 2022: Тельцям - успіх, Стрільцям - знайомство, Рибам - зміна планівВідео

12:54

Проїхав 2 тис. км і "денацифікувався": ЗСУ ліквідували беззубого старшину з Пермського краюВідео

12:40

Уперше в історії людству вдалося змінити траєкторію руху астероїда

12:30

Ольга Сумська розповіла про "могилізацію" російського зятя: "Це найстрашніша тема"

12:21

Батьків з дитиною завалило у погребі, але вони вижили: під Запоріжжям сім’ю витягли з-під завалівВідео

12:18

Брак потужності: у Києві та області масово і віялово відключають світлоФото

12:07

Досвідчені господині миють посуд кетчупом: результат приємно здивує

12:00

Путіна усунуть свої ж, а після того Росія буде змушена дослухатися до порад Вашингтону – ОгризкоВідео

11:37

У Пентагону є план: Байден спрогнозував, чи застосує Путін ядерну зброю

11:35

На Київщині бджоли самі "розмінували" замінованаванй окупантами вуликФотоВідео

11:29

Померла легендарна "Джессіка Флетчер" - зірка серіалу Вона написала вбивство

11:29

"Буданов - мета номер один": у РФ звинуватили начальника ГУР України у вибухах на Кримському мостуВідео

10:53

Чудова, як завжди: рідкісний вихід Софі Лорен в 88 років

10:49

У РФ почалася гонка на роль нового господаря Кремля: в Politico описали два сценарії для Путіна

10:45

Британія виявила "ахіллесову п'яту" в іранських дронах: названо їх слабке місцеВідео

Реклама
10:35

Тепер офіційно: британський королівський палац оголосив дату коронації Чарльза III і КаміллиВідео

10:33

Як дізнатися, хто твій янгол-охоронець: ім'я, вік, стать і характер небесного захисника

09:53

Солдату Капець прийшов кінець: ЗСУ ліквідували окупанта з кумедним прізвищемВідео

09:52

"Побажала здохнути": у РФ заарештували жінку, яка залишила записку на могилі батьків Путіна

09:33

"Нова ера ППО в Україні": ЗСУ вже отримали німецьку IRIS-T та американські HIMARS - РезніковВідео

09:26

"Так!": Міла Куніс розповіла, як зраділа її дочка, дізнавшись про своє українське корінняВідео

09:26

Лукашенко відкрито перекинув до РФ білоруські танки на допомогу російським окупантам - Генштаб ЗСУВідео

09:08

Болячки обходять стороною: 4 імені жінок з сильним здоров'ям

09:07

Путін крок за кроком здає свої позиції альфасамцяПогляд

08:59

Командир підводного човна, який наказав бомбити Україну, одружений на українці, батьки живуть в Ялті

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Синоптик
Погода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буря
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Вихідні у вересніКалендар 2023
Персони
Путін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир Зеленський
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти