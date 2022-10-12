Дати більше ППО: генсек НАТО заявив про збільшення військової допомоги Україні

Столтенберг заявив про збільшення військової допомоги Україні / Reuters

На тлі масованих російських обстрілів українських міст генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про збільшення військової допомоги Україні. За його словами, зараз головним пріоритетом є відправка нашій державі додаткових систем протиповітряної оборони для реалізації права на самооборону. Про це він сказав, прибувши на міністерську зустріч держав Альянсу в Брюсселі, пише The Washington Post.

"Ми розглянемо, як збільшити підтримку України і головним пріоритетом буде посилення протиповітряної оборони України", - сказав Столтенберг.

Генсек НАТО назвав недавні ракетні атаки з боку РФ ознакою слабкості кремлівського диктатора Володимира Путіна. За його словами, зараз у Путіна закінчуються альтернативи.

"Україна має імпульс і продовжує домагатися значних успіхів на фронті, тоді як Росія все частіше вдається до жахливих атак проти українських міст. Вбиті цивільні, зруйнована критична інфраструктура... Крім того, армія РФ здійснює серйозні атаки на енергетичну систему України напередодні зими", - сказав він.

Столтенберг підкреслив, що такі дії Росії демонструють нагальну потребу України в більшій кількості ППО.

"Потрібні різні типи систем ППО - малої дальності, великої дальності, системи ППО проти балістичних ракет, крилатих ракет, дронів, різних систем для різних завдань", - резюмував він.

Військова допомога Україні

Нагадаємо, що США мають намір провести роботу щодо прискорення поставок Україні систем протиповітряної оборони. Вашингтон буде домагатися відправки Києву ППО настільки швидко, наскільки це можливо.

Також повідомлялося, що Збройні сили України отримали від США ще 4 реактивні артилерійські системи HIMARS. Крім того, вже зовсім скоро ЗСУ отримають і зенітні ракетні комплекси NASAMS.

Зазначимо, що наприкінці вересня посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що Берлін планував вже в жовтні передати Україні ППО IRIS-T. За її словами, на політичному рівні вже прийнято рішення про передачу Києву озброєння, якого немає на балансі навіть німецької армії.

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