Плюс 18 HIMARS для ЗСУ: США виділяють Україні військову допомогу на $1,1 млрд

HIMARS / DVIDSHUB Flickr

У середу, 28 вересня, міністерство оборони США оголосило про виділення Україні нового пакету військової допомоги в розмірі 1,1 мільярда доларів.

Повідомляється, що в новий пакет допомоги входять 18 високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS.

Як повідомляє AFP, крім 18 HIMARS і боєприпасів до них, в пакет входять також 12 систем "Титан", які використовуються для боротьби з безпілотниками.

Також в пакеті передбачено фінансування близько 300 автомобілів, десятків вантажівок і причепів для транспортування важкого обладнання, різних радарів, засобів зв'язку і спостереження та іншого спорядження для солдатів, а також обладнання для виявлення вибухових речовин і технічного обслуговування і навчання.

Військова допомога США Україні

24 серпня президент США Джо Байден затвердив найбільший пакет військової допомоги для України. Його вартість становить майже 3 млрд доларів.

Заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль заявив, що в рамках нового пакету допомоги українським військовим передадуть сучасні системи ППО і нові розвідувальні БПЛА. За його словами, поставки озброєння Україні почнуться в найближчі кілька місяців і продовжаться в найближчі роки.

США з 2014 року надали Україні допомогу в галузі безпеки на суму 17,9 млрд доларів. Понад 15,1 млрд доларів з цих грошей було отримано Києвом після початку повномасштабного військового вторгнення Росії. Американська держава і надалі має намір підтримувати Київ.

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