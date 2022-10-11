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У Байдена дали обіцянку по-максимуму прискорити постачання ППО NASAMS Україні

11 жовтня 2022, 23:10

У Білому домі обіцяють провести потрібну роботу для забезпечення своєчасних постачань Україні систем протиповітряної оборони.

NASAMS, Україна
США допоможуть Україні отримати зенітні ракетні системи NASAMS / Колаж УНІАН, kongsberg.com

США мають намір провести роботу над прискоренням постачань Україні систем протиповітряної оборони. Вашингтон буде добиватися відправки Києву ППО настільки швидко, наскільки це можливо. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій в Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Як повідомляє Reuters, він розповів про те, що Вашингтон збирається опрацювати питання прискорення постачань зенітних ракетних систем NASAMS українським військовим.

Штати докладуть максимальних зусиль, щоб процес запрацював набагато швидше.

"США добиватимуться відправки в Україну сучасних систем ППО NASAMS настільки швидко, наскільки це можливо", - підкреслив Джон Кірбі.

Системи ППО NASAMS для України

Спікер Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер в середині вересня заявив, що Україна повинна отримати дві системи ЗРК. Причому, за його словами, переду ППО може відбутися протягом двох місяців.

Президент Володимир Зеленський 27 вересня в інтерв'ю американським ЗМІ розповів про те, що Україна отримала від США ЗРК NASAMS. Втім, кількість отриманих від американських союзників зенітних ракетних систем він не назвав.

Речник Командування Повітряних сил Юрій Гнат зазначив, що українські війська планують отримати від США дві батареї ЗРК NASAMS.

Такі батареї можуть складатися з 16 пускових установок. У кожній з них - по 6 ракет. Передача Україні озброєнь триває, процес займе час.

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