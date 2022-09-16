Закрити небо над Україною: в ОП оцінили ймовірність допомоги авіації НАТО і західного ППО

В ОП оцінили ймовірність допомоги Україні авіації НАТО

На сьогодні західні партнери не готові "закрити небо і ввести безпольотну зону над Україною", заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Наші партнери в якійсь мірі все ще побоюються прямого зіткнення з Росією", - пояснив він таку позицію в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

Разом з тим представник ОП зазначив, що РФ має вже набагато нижчий рівень військових можливостей.

"По-друге, Україна і сама готова остаточно поставити крапку в існуванні дивного міфу про "російську армію #2". Втім, ще трохи ефективного контрнаступу і ситуація остаточно зміниться", - підкреслив він.

Співрозмовник додав, що західні партнери можуть допомогти системами ППО і ПРО.

"Nasams і Iris-Т вже узгоджені. Але потрібно більше, швидше і вже вчора. Вважаю, що демонстративні удари РФ по ТЕЦ і гідротехніки різко прискорить процес передачі цих систем нам", - резюмував Подоляк.

Президент США Джо Байден схвалив виділення Україні нового пакету військової допомоги на суму близько 600 мільйонів доларів.

Нагадаємо, раніше Джо Байден підписав документ про надання Україні чергового пакету військової допомоги - на суму в $270 млн.

США направлять Україні 580 ударних і розвідувальних безпілотників Phoenix Ghost.

Також пакет включає в себе чотири реактивних системи залпового вогню (РСЗВ) HIMARS, 36 тис. снарядів, протитанкові засоби.

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