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"Далекобійний бонус": чого чекати Україні від нового уряду в Німеччині

Юрій Берендій
27 лютого 2025, 18:06
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Новий уряд Німеччини може почати вкладати значні кошти для відновлення військово-промислового комплексу, вважає аналітик.
'Далекобійний бонус': чого чекати Україні від нового уряду в Німеччині
Чого чекати Україні від нового уряду в Німеччині / Колаж Главред, фото: x.com/FriedrichMerz, Офіс президента України

Про що сказав Палій:

  • Мерц може бонусом передати Україні ракети Taurus
  • Майбутній уряд Німеччини буде намагатись відновити позиції ВПК

Переможець федеральних виборів у Німеччині Фрідріх Мерц на посаді канцлера може почати процес відродження військово-промислового комплекту країни та передати Україні далекобійні ракети Taurus. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний аналітик та історик Олександр Палій.

На його думку, передача Україні ракет Taurus стала б значною перевагою, оскільки дозволила б оперативно завдати удару по Кримському мосту.

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Палій зазначив, що Німеччина та її новий уряд готуються до масштабних інвестицій у безпеку всієї Європи. Він наголосив, що країна володіє потужним і високотехнологічним оборонно-промисловим комплексом, який, хоча і має великі можливості, тривалий час залишався недофінансованим.

"Утім, тепер Німеччина почне вкладати колосальні кошти в німецький військово-промисловий комплекс, і він буде "стригти бариші", бо в нього вкладатимуться й інші держави. Наприклад, Іспанія - вона щось виробляє, але приблизно 15% від необхідного обсягу, а ось німецький ВПК виробляє 90% з гаком від того, що потрібно Німеччині та іншим. Це різний масштаб", - сказав він.

Аналітик прогнозує значні інвестиції в німецький оборонно-промисловий комплекс. Він наголосив, що раніше ця галузь була однією з найпотужніших, особливо за правління Конрада Аденауера та урядів ХДС/ХСС у період Холодної війни, коли отримувала належне фінансування. Однак ситуація змінилася після приходу до влади Ангели Меркель та завершення Холодної війни.

"До речі, перемога в Холодній війні фактично була подарована Заходу Україною, адже саме вона розвалила Радянський Союз. Багато держав цього недооцінили, їм здалося, що це нормально, що можна не витрачатися на власну безпеку. Однією з таких держав була Німеччина. Як результат - критично недофінансований її шикарний і потужний ВПК", - резюмував Палій.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 23 лютого, в Німеччині відбулися дострокові парламентські вибори. За попередніми даними екзитполів, перемогу здобуває консервативний блок ХДС/ХСС під керівництвом Фрідріха Мерца, набравши 29% голосів. Про це повідомляє Reuters.

Фрідріх Мерц, лідер Християнсько-демократичного союзу, вже оголосив про свою перемогу та зробив перші заяви, передає Tagesschau. Він наголосив на необхідності якнайшвидшого формування стабільного уряду в Німеччині. Крім того, Мерц висловив занепокоєння, що США та Росія починають зближуватися, і це відбувається без урахування інтересів України.

Тим часом міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Європа має посилити тиск на США через їхні переговори з Росією щодо України. Її слова передає MDR.

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Хто такий Олександр Палій

Олександр Андрійович Палій (народився 7 жовтня 1974, Звенигородка, Черкаська область) – український історик, експерт-політолог, політичний консультант. У 2006-2010 рр. був провідним експертом Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ України. З 2010 року працює як політичний консультант.

Олександр Палій є автором близько 70 наукових публікацій, близько 700 газетних і журнальних публікацій, 150 відеосюжетів, а також редактором 6 книг. Є автором книг: "Ключ до історії України" (2005), "Навіщо Україні НАТО" (2006), "Заборонити рашизм" (2023) тощо, пише Вікіпедія.

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