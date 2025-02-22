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"Більше жодних коливань": Німеччина заступилася за Україну перед Трампом

Сергій Кущ
22 лютого 2025, 00:58
381
Німеччина має намір посилити тиск на американців.
Німеччина заступилася за Україну перед Трампом
Німеччина заступилася за Україну перед Трампом / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Ви дізнаєтеся:

  • Німеччина має намір посилити тиск на американців
  • Бербок застерегла союзників від "фіктивного миру", "шантажу" і "капітуляції"

Європа має посилити тиск на США через переговори між американською та російською сторонами щодо України.

З такою заявою виступила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, передає MDR.

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"Ми збільшуємо тиск на американців, щоб вони зрозуміли, що можуть втратити якнайбільше, якщо більше не стоятимуть поруч із ліберальними демократіями Європи", - заявила Бербок.

Також Бербок застерегла союзників від "фіктивного миру", "шантажу" і "капітуляції" на тлі переговорів щодо України. Крім того, політик пообіцяла, що підтримуватиме Україну стільки, скільки країна цього потребує, адже "це наш світ".

"Три роки тому ми сказали: це поворотний момент. Тепер нам потрібен другий поворотний момент, більше жодних вагань і зволікань заради нашого миру", - підкреслила німецький міністр.

Останні заяви США щодо України

Як повідомляв раніше Главред, віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що Україна і Європа не переможуть Путіна без США. Джей Ді Венс критикує Україну, Європу та адміністрацію Байдена через відсутність шляху до перемоги.

Також віцепрезидент США видав цинічну заяву. Джей Ді Венс цинічно висловився про війну в Україні. Він заявив, що без Штатів український народ не зміг би вистояти і такої держави вже не було б. Джей Ді Венс обурений через те, що Володимир Зеленський "ображав" Дональда Трампа.

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Хто така Анналена Бербок

Анналена Бербок - німецький політичний і державний діяч. Міністерка закордонних справ Німеччини. Співголова партії Союз 90/Зелені (спільно з Робертом Хабеком) з 2018 по 2022 рік. З 2013 року Бербок є депутатом Бундестагу.

11 січня 2023 року здійснила раптовий візит до України. Зокрема, відвідала Харків, де оглянула руйнування і виступила із заявою на підтримку України, оголосивши про виділення додаткових 40 млн євро.

24 січня 2023 року на засіданні ПАРЄ під час дебатів про постачання танків Бербок закликала Раду Європи до згуртованості зі словами: "Ми ведемо війну проти Росії, а не один з одним".

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