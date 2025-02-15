Мерц назвав головну умову передачі Україні далекобійних ракет Taurus

Питання постачання Україні далекобійних ракет Taurus необхідно буде узгодити з союзниками.

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У Німеччині не виключають передачу Україні ракет Taurus / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

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Питання постачання Україні Taurus необхідно буде узгодити з союзниками

Мерц за збільшення поставок європейської зброї в Україну

Німеччина може почати постачання Україні далекобійних ракет Taurus за певних умов, заявив глава ХДС і кандидат на пост канцлера ФРН Фрідріх Мерц.

Як підкреслив він під час Мюнхенської безпекової конференції, не буде відмови від політики, яку він декларував минулого року, ще до початку дострокової виборчої кампанії, повідомляє Європейська правда.

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"Моя позиція і позиція моєї фракції завжди була чіткою. Моя особиста позиція - про збільшення поставок європейської зброї в Україну", - сказав німецький політик.

Водночас він пояснив, що питання постачання Україні далекобійних ракет Taurus необхідно буде узгодити із союзниками - Францією та Великою Британією.

"Ми повинні бути готові поставляти, але тільки в разі, якщо ми домовимося з нашими європейськими партнерами, і тут я говорю про Британію та Францію (які також мають у своєму розпорядженні ракети великої дальності) про розподіл ролей", - додав Мерц.

Як повідомляв Главред, канцлер Німеччини Олаф Шольц навідріз відмовився надавати Україні далекобійні ракети Taurus.

Тим часом лідер опозиційної партії Християнсько-демократичний союз і кандидат на посаду канцлера Німеччини Фрідріх Мерц готовий підтримати надання Україні крилатих ракет великої дальності Taurus, якщо російські бомбардування України продовжаться. За його словами, рішення про передачу такої зброї не можна ухвалювати поспіхом. Насамперед потрібно зняти обмеження на дальність нанесення ударів.

Берлін може змінити позицію щодо Taurus після зміни уряду, вважає ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. Як вважають аналітики, німці згодні на передачу цих ракет Україні, а відповідне рішення може бути ухвалене наприкінці зими вже новим Кабміном ФРН.

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Хто такий Фрідріх Мерц Фрідріх Мерц - німецький політичний діяч, лідер Християнсько-демократичного союзу з 31 січня 2022 року. 25 червня 2024 року Мерц зробив заяви в інтерв'ю The Times і ZDF щодо необхідності пошуку мирного врегулювання збройного конфлікту в Україні, припинення вогню та початку мирних перемовин із президентом Путіним, хоча раніше постійно вимагав розширення військової допомоги Україні та, зокрема, критикував канцлера Олафа Шольца за відмову надати їй крилаті ракети дальнього радіусу дії Taurus.

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