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Дострокові вибори в Німеччині: оприлюднено перші результати голосування

Маріна Фурман
23 лютого 2025, 20:02
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На виборах у Німеччині ультраправі обійшли партію канцлера Олафа Шольца.
выборы в Германии, Шольц
У Німеччині відбулися дострокові вибори / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Чому в Німеччині провели дострокові вибори
  • Хто перемагає на парламентських виборах

У неділю, 23 лютого, у Німеччині відбулися дострокові парламентські вибори. За попередніми даними, перемогу здобуває консервативний блок ХДС/ХСС на чолі з Фрідріхом Мерцом, який отримав 29%. Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані екзитполів.

Ультраправова "Альтернатива для Німеччини" (АдН) - на другому місці з 19,5 відсотка.

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Третьою фінішує Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) Шольца - 16 відсотків. У виданні зазначили, що це найгірший результат партії за всю історію.

Ліволіберальна партія "Союз-90/Зелені" набирає 13,5 відсотка.

Ліва партія отримує 8,5 відсотка, лівопопулістська політсила "Союз Сари Ваґенкнехт" (ССВ) - 4,7 відсотка, ліберальна Вільна демократична партія (ВДП) - 4,9 відсотка. При цьому прохідний бар'єр становить 5 відсотків.

Виборчі дільниці на дострокових виборах до Бундестагу працювали з 08:00 до 18:00 за місцевим часом.

Нагадаємо, парламентські вибори у Німеччині були призначені після розпаду керівної коаліції на початку листопада 2024 року, коли з її складу вийшла Вільна демократична партія.

Позиція Шольца щодо війни в Україні - новини за темою

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що адміністрації Дональда Трампа слід дати зрозуміти главі Кремля Володимиру Путіну, що Європа і Сполучені Штати продовжуватимуть допомагати Україні. Європейські країни витрачають на підтримку Києва більше, ніж США, тому з Європою треба рахуватися, а європейських лідерів треба підключити до мирних перемовин.

Як писав Главред, нещодавно Шольц назвав "недоречними і передчасними" розмови та суперечки щодо розміщення миротворчих сил в Україні. За його словами, така позиція передбачає, що Київ не поверне всі окуповані країною-агресоркою Росією території. Також він наголосив, що жодні рішення не повинні ухвалюватися в обхід самої України.

Крім того, Шольц вважає егоїстичною ідею Трампа щодо природних ресурсів України в обмін на допомогу. Німецький канцлер вважає, що Київ має використовувати сировину для відновлення країни після закінчення бойових дій.

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Хто такий Олаф Шольц?

Олаф Шольц - німецький політик та державний діяч, член Соціал-демократичної партії, Федеральний канцлер Німеччини з 8 грудня 2021 року, пише Вікіпедія.

19 травня 2022 Олаф Шольц заявив, що вступ України в ЄС за прискореною процедурою - неможливий, попри надзвичайні умови, зумовлені вторгненням РФ в Україну, але одночасно, зазначив, що блок має знайти швидкі й прагматичні рішення допомогти Україні. У той же час, 16 червня Шольц повідомив, що Німеччина підтримує надання Україні статус країни-кандидата на вступ в ЄС.

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