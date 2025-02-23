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Вибори у Німеччині: Мерц зробив перші заяви після перемоги

Ангеліна Підвисоцька
23 лютого 2025, 23:41оновлено 24 лютого, 00:11
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Фрідріх Мерц що хоче якомога швидше створити стабільну владу в Німеччині.
Фридрих Мерц
Фрідріх Мерц зробив перші заяви після перемоги / Коллаж: Главред, фото: ОП, Википедия

Лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц перемагає на виборах у Німеччині. Він вже оголосив про свою перемогу та зробив перші заяви. Про це повідомляє Tagesschau.

Мерц заявив, що хоче якомога швидше створити стабільну владу в Німеччині.

"Ми повинні швидко отримати функціонуючий уряд, щоб ми могли зробити все можливе всередині країни, щоб ми знову були присутні в Європі, і щоб світ бачив, що Німеччина знову керується надійно", - сказав Мерц.

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Он планирует быстро и разумно сформировать правительство, чтобы быть способными действовать на международном уровне. Ожидается, что это правительство будет сформировано уже к Пасхе.

Він також переконаний, що потрібно займатися найважливішими темами, які стоять перед країною.

"Я також хочу засвідчити свою повагу нашим політичним опонентам. Ця виборча кампанія була дуже важкою, але необхідно було займатися найбільшими і найважливішими темами, які стоять перед нашою країною – економікою, міграцією, безпекою і зовнішньою політикою, внутрішньою безпекою", – додав Мерц.

Він також акцентував на тому, що його зовнішньополітичною метою є досягнення незалежності країни від США. Як передає ntv, Мерц переконаний, що частина американців значною мірою байдужі до долі Європи.

"Моїм абсолютним пріоритетом буде якнайшвидше зміцнення Європи, щоб крок за кроком ми могли дійсно досягти незалежності від США ... Європа повинна набагато швидше створити незалежну обороноздатність. Це мій абсолютний пріоритет", - підкреслив він.

Мерц вважає, що США і РФ починають об'єднуватися і це відбувається без України.

"Моє враження за останні кілька днів таке, що Росія і Америка знаходять спільну мову - через голову України і, отже, через голову Європи. Ось чому всі зараз дивляться на Німеччину. Як швидко німці зможуть сформувати уряд після цього складного результату виборів? Це дійсно мій пріоритет зараз", - акцентував він.

Реакція Трампа на перемогу Мерца

Президент США Дональд Трамп привітав з перемогою Мерца у соцмережі Truth Social. Він вважає, що перемога консервативної партії - "великий день для Німеччини та США".

"Вітаю всіх — попереду ще багато перемог! Як і в США, народ Німеччини втомився від політики, позбавленої здорового глузду, особливо в питаннях енергетики та імміграції, яка домінувала багато років", – написав Трамп.

Нагадаємо, у неділю, 23 лютого, у Німеччині відбулися дострокові парламентські вибори. За попередніми даними, перемогу здобуває консервативний блок ХДС/ХСС на чолі з Фрідріхом Мерцом, який отримав 29%.

Позиція Шольца щодо війни в Україні - новини за темою

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що адміністрації Дональда Трампа слід дати зрозуміти главі Кремля Володимиру Путіну, що Європа і Сполучені Штати продовжуватимуть допомагати Україні. Європейські країни витрачають на підтримку Києва більше, ніж США, тому з Європою треба рахуватися, а європейських лідерів треба підключити до мирних перемовин.

Як писав Главред, нещодавно Шольц назвав "недоречними і передчасними" розмови та суперечки щодо розміщення миротворчих сил в Україні. За його словами, така позиція передбачає, що Київ не поверне всі окуповані країною-агресоркою Росією території. Також він наголосив, що жодні рішення не повинні ухвалюватися в обхід самої України.

Крім того, Шольц вважає егоїстичною ідею Трампа щодо природних ресурсів України в обмін на допомогу. Німецький канцлер вважає, що Київ має використовувати сировину для відновлення країни після закінчення бойових дій.

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Хто такий Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц - німецький політичний діяч, лідер Християнсько-демократичного союзу з 31 січня 2022 року.

25 червня 2024 року Мерц зробив заяви в інтерв'ю The Times і ZDF щодо необхідності пошуку мирного врегулювання збройного конфлікту в Україні, припинення вогню та початку мирних перемовин із президентом Путіним, хоча раніше постійно вимагав розширення військової допомоги Україні та, зокрема, критикував канцлера Олафа Шольца за відмову надати їй крилаті ракети дальнього радіусу дії Taurus.

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