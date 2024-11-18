Далекобійні удари по РФ: як Кремль може відповісти на рішення США – Economist

Раніше кремлівський режим уже натякав на одну з можливостей ескалації.

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Україна може завдавати ударів углиб РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, US Army

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РФ допомагає хуситам бити по суднах у Червоному морі

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Країна-агресор РФ може розширити допомогу єменським хуситам, які запускають ракети по суднах у Червоному морі, після дозволу США бити далекобійною зброєю вглиб російської території.

Як ідеться в матеріалі видання The Economist, раніше Кремль натякав на таку можливість ескалації.

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Зазначається, що раніше РФ надала супутникові дані через Іран, а цього разу можуть бути передані більш сучасні ракети для ударів по суднах.

Ще один варіант відповіді кремлівського режиму - посилення кампанії саботажу, підривної діяльності та замахів у Європі шпигунами з РФ.

Автори матеріалу не виключають, що РФ може піти на закладку вибухових пристроїв на авіалайнерах.

Водночас у матеріалі підкреслюється, що президент США Джо Байден може сподіватися, що диктатор Володимир Путін не буде вести себе агресивно, щоб зберегти перспективу укладення угоди з Трампом.

"Якщо це правда, то і Байден, і Трамп отримали свою відповідь у небі над Україною в ранні години 17 листопада: найбільші повітряні атаки з минулого року, які паралізували енергосистему України та вбили, як повідомляється, 18 осіб", - пише The Economist.

Удари вглиб РФ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Байден дозволив Україні бити по Росії ракетами великої дальності. Рішення Байдена є серйозною зміною в політиці США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, які об'єкти в РФ можуть знищити ATACMS. Удари далекобійними ракетами можуть змінити хід бойових дій.

Як повідомляв Главред із посиланням на співробітника Інституту вивчення війни, ATACMS і Storm Shadow можуть стримати ворожі атаки на Україну. На території противника є сотні цінних об'єктів у зоні досяжності ATACMS, крім аеродромів, звідки РФ могла вже відвести авіацію. Водночас Storm Shadow були б ефективними для ураження.

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Що таке The Economist? The Economist — впливовий щотижневий англомовний журнал. Публікується в Англії з 1843 року. 2006 тираж перевищив мільйон екземплярів, більше половини яких була продана в Північній Америці. Через глобальну орієнтацію The Economist не вважається виключно британським виданням. Традиційно видання вважає себе газетою і не підписує публікації, пише Вікіпедія.

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