Що відомо про Фордо - ядерне серце Ірану, яке хоче 'вимкнути' Ізраїль

Знищення Фордо є складним завданням через його розташування та захист, але Ізраїль має намір "відключити" його.

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У чому полягає таємниця Фордо / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрін з Google Maps

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Ізраїль атакує ядерні об'єкти, підозрюючи Іран у розробці ядерної зброї, що Тегеран заперечує

Особливу увагу приділяють Фордо, таємному підземному комплексу по збагаченню урану

Хоча МАГАТЕ контролює Фордо, Іран обмежив доступ інспекторів після виходу з ядерної угоди

З 13 червня 2025 року Ізраїль здійснює масштабні атаки на ключові об'єкти Ірану, з головним акцентом на ті, що пов'язані з ядерною програмою. ЦАХАЛ підозрює Тегеран у намірі розробити ядерну зброю, хоча іранська влада заперечує такі наміри, зазначає Deutsche Welle.

Проте, останніми роками на території Ірану з'явилося багато об'єктів, причетних до ядерної сфери. Є відомості, що деякі з них обладнані значними підземними комплексами, де проводяться дослідження, що виходять за рамки мирних цілей. Однією з таких підземних фортець Ірану є секретна точка - Фордо.

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Що відомо про таємничий об'єкт - Фордо?

Цей секретний об'єкт, розташований на південь від Тегерана на місці колишньої військової бази поблизу Кума, займається збагаченням урану. Його збудували приблизно 25 років тому таємно, у підземних тунелях, що залягають на глибині 60-90 м у горах.

Таким чином, іранці продумали все, і тепер комплекс не тільки захищений від потенційних ударів, а й від інспекцій МАГАТЕ. Підземна структура вперше була оприлюднена західними спецслужбами у далекому 2009 році.

У 2012 році МАГАТЕ офіційно оголосило, що на Фордо збагачують уран до 20% "в медичних цілях". З того часу в підземній частині встановлено близько 3000 центрифуг. За розміром об'єкт поступається іншим схожим точкам, але саме можливість збагачення до вищого ступеня робить його стратегічно важливим у контексті військових амбіцій.

Фордо / Інфографіка: Главред

Наскільки близько Іран до створення ядерної бомби?

Точні деталі того, що відбувається у Фордо, невідомі. Офіційно комплекс контролюється МАГАТЕ, проте після виходу з ядерної угоди зі США Тегеран обмежив доступ інспекторів та демонтував деякі спостережні прилади.

Що цікаво, за даними штучного інтелекту Gemini, з яким раніше спілкувався Главред, хоча Іран активно розвиває свою ядерну програму і збагачує уран, наразі немає жодних підтверджених даних від міжнародних спостерігачів (МАГАТЕ) чи розвідувальних служб про те, що Іран вже володіє ядерною зброєю. Створення боєголовки та її інтеграція в систему доставки – це складний і тривалий процес.

Однак Gemini на 100% ядерний сценарій не відкидає - тому він проаналізував негайний та нищівний удар у відповідь.

Чи влупить Ізраїль по Фордо?

Знищити об'єкт, схований у горах і посилений броньованим бетоном, вкрай непросто. Хоча Ізраїльські ВПС і мають намір "відключити" його.

"Наприкінці цієї операції об'єкт у Фордо має бути відключено", - заявив посол Ізраїлю в США Йєхіель Лайтер в ефірі телеканалу Fox News.

За оцінкою військового аналітика Седріка Лейтона (CNN), для ліквідації подібних споруд знадобляться багаторазові та цілеспрямовані атаки, попри наявність в Ізраїлю бомб із бронепробивністю для бункерів.

Війна Ізраїлю та Ірану - до чого тут ядерка

Як повідомляв Главред, тиждень тому, у ніч на 13 червня ізраїльські військові завдали серії ударів по об'єктах на території Ірану. Під атаки потрапив не тільки Тегеран, а й міста Натанз, Хоррамабад і Хамедан, де, за наявною інформацією, розташовані об'єкти, пов'язані з ядерною програмою Ірану.

На наступний день, 14 червня, Ізраїль завдав серію ударів по об'єктах у Тегерані, пов'язаних з іранською ядерною програмою. Удар пройшовся по штаб-квартирі ядерного проєкту SPAND, Міністерству оборони і паливним резервуарам. Як результат атаки почалася пожежа на нафтобазі Шахран. Двосторонні атаки продовжуються і по сьогодні.

За даними Bloomberg, Вашингтон може атакувати Іран найближчими днями. За даними журналістів, очільник Штатів Трамп уже схвалив військовий план удару по Ірану, але утримується від остаточного наказу.

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