Казна на нулі: названо терміни фінансового обвалу в РФ, що наближається

Обіцяні виплати по лінії міноборони РФ, зокрема, виплати гробових за вбитих родичам, доходять із затримкою.

https://glavred.net/economics/kazna-na-nule-nazvany-sroki-nadvigayushchegosya-finansovogo-obvala-v-rf-10753049.html Посилання скопійоване

Розкрито ключові проблеми економіки РФ / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Економіка країни-агресора РФ зазнає серйозних труднощів, які наростають, заявив економіст, політик, екс-заступник міністра енергетики РФ Володимир Мілов.

"Через санкції та бюджетні проблеми влада була змушена заморозити бюджетні витрати і перестати їх збільшувати", - наголосив він в інтерв'ю Главреду.

відео дня

Експерт зазначає, що головною проблемою РФ на початку 2026 року, за оцінками великого бізнесу, стали неплатежі, генераторами яких є держпідприємства, насамперед, виробники озброєнь.

"Підтвердження цьому знайти дуже просто: погугліть інформацію про великі військові підприємства. Незважаючи на те, що багато що засекречено, інформація про те, що вони є дикими боржниками за електроенергію, тепло і розрахунками з підрядниками, проти них подають до судів, відкрита. І неплатежі з боку воєнки – це масове явище", - розповів він.

Економіст зазначає, що все більш гарячою темою стає те, що обіцяні виплати по лінії міноборони РФ, зокрема, виплати гробових за вбитих родичам, доходять із затримкою.

"У системі дуже великий грошовий голод, і далі буде тільки гірше. Це дуже стримує російську військову машину. Якщо копнути глибше, побачимо, що переважна число військових підприємств збиткове", - констатує він.

Співрозмовник також констатує, що можна спостерігати наслідки впливу санкційного тиску на економіку РФ.

"Просто потрібно дивитися уважніше. Так, хотілося б швидше. Але Росія – це велика країна, і задушити такого монстра – непроста справа. Втім, дані про спад економіки і діру в бюджеті (вже планується секвестр бюджету, тобто будуть різати витрати, тому що грошей не вистачає), що визнає вже сам Путін, повинні надихнути тих, хто чекає краху російської економіки, тому що тріщини великі, все працює погано, кінці з кінцями ледь зводяться, і навіть подорожчалої нафти не вистачає. Проблеми вже наступають. Потрібно ще навалитися і тиснути далі: вводити більше санкцій, шукати більше можливостей відрізати Путіна від ресурсів. Все це працює", - додав Мілов.

Дивіться відео - інтерв'ю Володимира Мілова:

Інші новини:

Про персону: Володимир Мілов Володимир Станіславович Мілов (18 червня 1972 року, Кемерово, Росія) – російський опозиційний політик, економіст та експерт у галузі енергетики. Закінчив електромеханічний факультет Московського державного гірничого університету. 1997-2002 рр. – працював в уряді РФ. Травень-жовтень 2002 р. – заступник міністра енергетики РФ. З 2008 по 2010 рік – член політради руху "Солідарність". У 2010-2015 рр. очолював партію "Демократичний вибір". У 2021 році виїхав з Росії. Після початку повномасштабної війни РФ проти України в лютому 2022 року засудив дії режиму Путіна і був внесений до списку "іноземних агентів" у Росії. З вересня 2022 року обіймає посаду віцепрезидента з міжнародної адвокації у фонді Free Russia Foundation (Вашингтон), де займається аналізом російських санкцій та демократичних реформ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред