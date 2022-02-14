Долар сильно подорожчав через небезпеку вторгнення РФ / УНІАН

Курс долара на міжбанківській валютній біржі станом на 10: 00 понеділка, 14 лютого, нинішнього року у продажу зріс на 66 копійок ‒ до 28,72 гривень за долар. Курс купівлі зріс до 28,70 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу виріс на 61 копійку до 32,56 гривень за євро, повідомляє портал "Укрділінг".

Вранці 14 лютого торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 28,7000 - 28,7200 грн/долар, євро 32,5429 - 32,5627 грн/євро, російський рубль 0,3747 - 0,3751 грн/рубль.

11 лютого торги по долару закрилися в діапазоні - долар 28,0400 - 28,0600 грн/долар, євро 31,9347 - 31,9575 грн/євро, російський рубль 0,3691 - 0,3695 грн/рубль.

Курс Нацбанку України. Офіційний курс на рівні 28,03 гривень за долар. Курс зріс на 16 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Далі, фінансові аналітики прогнозують, що в лютому нинішнього року гривня може продовжити знецінюватися при збереженні геополітичних ризиків. До кінця місяця Долар може торгуватися в діапазоні 30,1 - 30,7 грн.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що курс долара до гривні в Україні в найближчі три роки прогнозується в рамках 28-29 грн/Долар.

Саме такий курс валют закладено в Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки і бюджетну декларацію на 2022-2024 роки, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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