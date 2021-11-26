У світі миттєво впали ціни на нафту

Ціни на нафту рекордно впали / Reuters

Ф'ючерси на нафту марки Brent c постачанням в січні впали і досягли 73,3 долара за барель. Це сталося вперше з 21 вересня, свідчать дані лондонській біржі ICE.

Ціна на нафту Brent впала ввечері, 26 листопада, на 10,8% в порівнянні із закриттям попереднього дня торгів.

Крім того, знижуються і січневі ф'ючерси на нафту марки WTI. Вони вже впали в ціні на 11% і вартість бареля становить 69,56 долара.

Експерти стверджують, що ціни на нафту знижуються через побоювання інвесторів про падіння попиту на сировину.

Це прогнозується у зв'язку з появою нового штаму коронавірусу B. 1.1.529, який у ВООЗ вже назвали "викликає занепокоєння" і потенційно небезпечніше "дельти".

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Якщо "Оксімірон" (як назвали новий штам коронавірусу) досягне спалаху, то подорожі знову стануть під забороною. Що і вплине на ціну нафти ще більше.

Також ціна на нафту впала через те, що деякі американські бізнесмени вирішили продати сировини зі стратегічних резервів, щоб стримати зростання цін на енергоносії.

Нагадаємо, раніше експерти заявили, що вартість нафти в середньостроковій перспективі може зрости до ста доларів за барель з нинішніх 80 доларів. І тоді бензин в Україні подорожчає, як мінімум, до 45 гривень за літр.

Також раніше в Україні ні з того ні з сього обірвалися ціни на паливо. Розрахункові ціни для бензину і"дизель" знижені майже на гривню.

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