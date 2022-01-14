Зустріч Зеленського, Байдена та Путіна: у Кремлі зробили заяву у відповідь на ініціативу

Президент Зеленський раніше виступив з ідеєю проведення перемовин з Байденом та Путіним.
Офіційна Москва наразі не отримувала пропозицій щодо проведення саміту України, США та Росії за участю президентів Володимира Зеленського, Джо Байдена і Володимира Путіна. Про це заявив прессекретар російського глави держави Дмитро Пєсков.
У коментарі РИА Новости він сказав про те, що пропозицій щодо організації зустрічі президентів України, США і Росії до Москви наразі не надходило.
"Ні. Наразі нічого не надходило", - підкреслив Дмитро Пєсков.
Причому російські журналісти запитали у спікера Кремля, чи не надходило таких пропозицій від Вашингтона, а не від Києва, тоді як ініціатива була озвучена керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком від імені глави держави Володимира Зеленського.
Плани щодо перемовин Зеленського, Байдена та Путіна
Глава Офісу президента Андрій Єрмак у п'ятницю, 14 січня, зробив заяву про те, що Володимир Зеленський запропонував американському главі держави Джо Байдену провести тристоронню зустріч за участю президента Росії Володимира Путіна. У команді президента вважають за доцільне проведення таких перемовин.
Зеленський не виключає, що дискусія може відбутися у форматі відеоконференції.
Чиновник акцентував увагу на тому, що у Вашингтоні позитивно відреагували на цю ініціативу. Наразі Київ очікує на реакцію з боку Москви.
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