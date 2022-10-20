Військовий експерт пояснив, як вплине путінська мобілізація на бої ворогів з ЗСУ / https://ua.depositphotos.com і УНІАН

Жителі країни-агресора, Росії, нещодавно мобілізовані за указом диктатора Путіна, вже прибули в Україну і або розбігаються в першому ж бою проти ЗСУ, або несуть колосальні втрати. Таку думку висловив відомий військовий експерт Олег Жданов в ефірі радіостанції "Найкраще Радіо Ізраїль".

"Чмобики ми їх називаємо - частково мобілізовані [...] мобілізація докорінно на ситуацію не вплине. Просто буде стрибок збільшення втрат з боку РФ. Я ж розповів. Вони вже є на всіх оперативних напрямках. Ми вже з ними стикаємося. У кращому випадку вони розбігаються, в гіршому – вони несуть втрати більше 50% в ході першого ж бойового зіткнення [...] вони хочуть піти методом селекційного відбору, як в 1941-му ‒ хто вижив, той і буде воювати", — говорить експерт.

Розпад Росії

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков говорив - після усунення або смерті диктатора Путіна Москва припинить вести війну проти України. Однак жага реваншу ще залишиться на якийсь час.

Пізніше російський соціолог і публіцист Ігор Ейдман розповів Главреду - РФ очікує розпад з парадом суверенітетів вже через 5 років.

За словами експерта, ситуація з оголошенням Путіним мобілізації може призвести до відділення ряду республік зі складу РФ. Ейдман каже, що в багатьох республіках РФ є дуже потужний, але задавлений національний рух.

Як вважає колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука, розпад Росії в результаті розколу в Кремлі, внутрішніх протиріч або зовнішнього тиску - абсолютно реальний сценарій.

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